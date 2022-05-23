Хто створив чорну матерію? У Всесвіті можуть жити цивілізації, що змінюють закони фізики

Вчений Адам Франк, якого підтримує NASA, висунув нову теорію щодо того, наскільки далеко можуть зайти інопланетяни у своєму розвитку.

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Відповідно до нової теорії американського вченого, цивілізації у Всесвіті можуть дійти такого рівня розвитку, що почнуть змінювати фундаментальні закони фізики. Астрофізик Адам Франк із Рочестерського університету, який займається пошуком техносигнатур позаземних цивілізацій за підтримки NASA, вважає, що можливо нам потрібно почати мислити нестандартно в межах розуміння Всесвіту та його законів, повідомляє Big Think.

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Адам Франк у своїй статті спробував знайти відповіді на запитання: Чи може існувати обмеження розвитку технологій? Чи може розумна цивілізація у Всесвіті стати настільки розвиненою, що зможе змінити закони фізики? Чи можливе те, що самі фізичні закони обмежують те, що може створити цивілізація та створити межу для її розвитку?

Різні типи цивілізацій у Всесвіті

Згідно зі Шкалою Кардашова, про яку вже докладно писав Фокус, теоретично у Всесвіті існує 3 типи цивілізацій, які можуть досягти того чи іншого рівня розвитку.

"Але чи існують цивілізації IV і V типу? Чи є якісь обмеження на розвиток технологій у цивілізацій? Це дуже цікаві питання, на які поки що складно відповісти", — говорить Франк.

У Шкалі Кардашова технологічний рівень всіх типів цивілізацій у Всесвіті залежить від того, скільки енергії цей розумний вид може споживати. Але ці цивілізації підпорядковуються, як і ми, відомим законам фізики.

"Але що, якщо цивілізація стане настільки розвиненою, що зможе змінити закони фізики? Ця цивілізація вийшла б далеко за межі простого збору енергії. Тут варто згадати дослідження астрофізика Калеба Шарфа 2016 року", — каже Франк.

[ + – ] Сфера Дайсон може бути ознакою цивілізації II типу, яка використовує всю енергію своєї зірки Фото: ScienceAlert

Темна матерія та темна енергія

Калеб Шарф висунув теорію, що якась інопланетна цивілізація може стояти за появою темної матерії — загадкової речовини, з якої складається, як припускають вчені, більшість Всесвіту. Шарф припускає, що ця темна матерія з'явилася внаслідок штучного втручання високорозвиненої інопланетної цивілізації.

Також Шарф припустив, що за появою темної енергії також стоїть високорозвинена цивілізація. Наразі вважають, що на прискорення Всесвіту впливає саме темна енергія. Вчений висунув теорію, що ця цивілізація спеціально розширює Всесвіт, щоб уникнути хаосу та смерті Всесвіту.

[ + – ] Калеб Шарф висунув теорію, що якась інопланетна цивілізація може стояти за появою темної матерії – загадкової речовини, з якої складається, як припускають вчені, більшість Всесвіту Фото: EarthSky

Закони фізики можна змінити

Адам Франк розвиває далі теорію Шарфа і припускає, що розвинені інопланетні цивілізації можуть змінювати закони фізики так, як їм потрібно.

"Що, якщо насправді законів фізики багато, але еволюція вибирає ті, які можуть дотримуватися розумних істот? І водночас може бути так, що розумні види можуть також самі вибирати відповідні їм закони фізики. Ці цивілізації, наприклад, можуть змінити саме розуміння простору і часу і так створити комфортний Всесвіт для свого проживання", — каже Франк.

За словами вченого, теоретично це можливо, хоч і виглядає це як найшаленіша наукова фантастика.

"Також можливо і це ймовірніше, що сучасна фізика накладає жорсткі обмеження на розумні види та їхні можливості. Ці обмеження можуть стримувати технологічний розвиток так, щоб він зупинявся далеко до того моменту, що може уявити наукова фантастика. В цьому сенсі, наприклад, імовірно, просто неможливо оминути обмеження, що накладаються швидкістю світла, і перетин відстаней між зірками завжди буде надзвичайно складною і дорогою справою", — говорить Франк.

Нагадуємо, що вчені NASA змогли розрахувати максимально точне значення швидкості, з якою розширюється наш Всесвіт.