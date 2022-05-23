Кто создал темную материю? Во Вселенной могут жить цивилизации, меняющие законы физики

Ученый Адам Франк, которого поддерживает NASA, выдвинул новую теорию касательно того, как далеко могут зайти инопланетяне в своем развитии.

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Согласно новой теории американского ученого, цивилизации во Вселенной могут дойти до такого уровня развития, что начнут менять фундаментальные законы физики. Астрофизик Адам Франк из Рочестерского университета, который занимается поиском техносигнатур внеземных цивилизаций при поддержке NASA, считает, что возможно нам нужно начать мыслить нестандартно в рамках понимания Вселенной и ее законов, сообщает Big Think.

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Адам Франк в своей статье попытался найти ответы на вопросы: Может ли существовать ограничения у развития технологий? Может ли разумная цивилизация во Вселенной стать настолько развитой, что сможет изменить законы физики? Возможно ли то, что сами физические законы ограничивают то, что может создать цивилизация и создать предел для ее развития?

Разные типы цивилизаций во Вселенной

Согласно Шкале Кардашева, о которой уже подробно писал Фокус, теоретически во Вселенной существует 3 типа цивилизаций, которые могут достичь того или иного уровня развития.

"Но существуют ли цивилизации IV и V типа? Есть ли какие-либо ограничения на развития технологий у цивилизаций? Это очень интересные вопросы, на которые пока сложно ответить", — говорит Франк.

В Шкале Кардашева технологический уровень всех типов цивилизаций во Вселенной зависит от того, какое количество энергии этот разумный вид может потреблять. Но все эти цивилизации подчиняются, как и мы известным законам физики.

"Но что, если цивилизация станет настолько развитой, что сможет изменить законы физики? Эта цивилизация вышла бы далеко за рамки простого сбора энергии. Здесь стоит вспомнить исследование астрофизика Калеба Шарфа 2016 года", — говорит Франк.

[ + – ] Сфера Дайсона может быть признаком цивилизации II типа, которая использует всю энергию своей звезды Фото: ScienceAlert

Темная материя и темная энергия

Калеб Шарф выдвинул теорию, что какая-то инопланетная цивилизация может стоять за появлением темной материи – загадочного вещества, из которого состоит, как предполагают ученые, большая часть Вселенной. Шарф предполагает, что эта темная материя появилась в результате искусственного вмешательства очень высокоразвитой инопланетной цивилизации.

Также Шарф предположил, что за появлением темной энергии также стоит некая высокоразвитая цивилизация. Сейчас считается, что на ускорение Вселенной влияет именно темная энергия. Ученый выдвинул теорию, что эта цивилизация специально расширяет Вселенную, чтобы избежать хаоса и смерти Вселенной.

[ + – ] Калеб Шарф выдвинул теорию, что какая-то инопланетная цивилизация может стоять за появлением темной материи – загадочного вещества, из которого состоит, как предполагают ученые, большая часть Вселенной Фото: EarthSky

Законы физики можно изменить

Адам Франк развивает дальше теорию Шарфа и предполагает, что развитые инопланетные цивилизации могут менять законы физики так, как им нужно.

"Что, если на самом деле законов физики много, но эволюция выбирает те, которые могут соблюдать разумные существа? И в то же время может быть разумные виды могут также сами выбирать подходящие им законы физики. Эти цивилизации, например, могут изменить само понимание пространства и времени и таким образом создать комфортную Вселенную для своего проживания", — говорит Франк.

По словам ученого, теоретически это возможно, хотя и выглядит это, как самая безумная научная фантастика.

"Также возможно и это более вероятно, что современная физика накладывает жесткие ограничения на разумные виды и их возможности. Эти ограничения могут сдерживать технологическое развитие так, чтобы оно остановилось далеко до того момента, что может вообразить научная фантастика. В этом смысле, например, вероятно, просто невозможно обойти ограничения, налагаемые скоростью света, и пересечение расстояний между звездами всегда будет чрезвычайно сложным и дорогостоящим делом", — говорит Франк.

Напоминаем, что ученые NASA смогли рассчитать максимально точное значение скорости, с которой расширяется наша Вселенная.