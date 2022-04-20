Коли людство стане цивілізацією І типу: вчені дали свою відповідь

Цивілізації, які належать до цього типу, споживають всю енергію рідної планети, але нам ще далеко до цього.

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Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту у своїй новій науковій роботі спробували з'ясувати, чи може наша цивілізація досягти такого технологічного розквіту, щоб відповідати цивілізації І типу за шкалою Кардашова, повідомляє ScienceAlert.

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Є кілька способів виміряти прогрес людської цивілізації. Один з них полягає в тому, скільки енергії ми можемо споживати. Якщо вважати споживання енергії однією з наших найкорисніших навичок, то можна припустити, що такі навички мають й інші цивілізації у Всесвіті. Отже, рівень споживання енергії цивілізацією є мірою вимірювання її технологічного прогресу. В цьому полягає основний зміст шкали Кардашова.

Шкала Кардашова

Цю шкалу створив радянський астрофізик Микола Кардашов ще в 1964 році. Він розділив цивілізацію на три типи:

Цивілізація I типу здатна використовувати енергію, яка відповідає кількості енергії планети, що її отримала від рідної зірки;

Цивілізація II типу може використати всю енергію своєї зірки;

Цивілізація III типу досягла такого рівня, що використовує всю енергію своєї рідної галактики.

[ + – ] Порівняння різних типів цивілізацій за шкалою Кардашова і рівня споживаної ними енергії у ватах Фото: ScienceAlert

Як людству можна досягти рівня цивілізації І типу?

"Хоча люди використовують величезну кількість енергії, ми навіть не належимо до цивілізації I типу", — говорить Джонатан Цзян із Каліфорнійського технологічного інституту.

Близько 10 в 16 ступеня ват сонячної енергії потрапляє на Землю, але наша цивілізація використовує лише 10 в 13 ступеня ват. Тому вчені поцікавилися: чи можемо ми взагалі досягти рівня цивілізації І типу за шкалою Кардашова?

"З одного боку, досягти необхідного рівня споживання енергії можна за допомогою пріоритетного виробництва цієї енергії на Землі. Адже теоретично неможливо захопити все сонячне світло і залишити Землю придатною для життя", — говорить Цзян.

Вчені в межах дослідження вивчили 3 основні джерела енергії:

енергія від викопних видів палива;

енергія від атомних електростанцій;

відновлювані джерела енергії.

"Але якщо спалити все викопне паливо, то клімат так сильно зміниться, що людство вимре. Відповідно складно стати цивілізацією І типу, якщо вас не існує", — говорить Цзян.

Коли ми можемо стати цивілізацією I типу?

Проте, вчені стверджують, що з правильним використанням джерел енергії Землі, щоб уникнути зміни клімату, можна досягти рівня цивілізації I типу. Щоправда, це відбудеться не раніше, ніж у 2371 році.

Нагадуємо, що в NASA готують нове повідомлення для інопланетян, в якому докладно розкажуть про нашу цивілізацію. Вчені навіть хочуть отримати відповідь від представників позаземних цивілізацій, якщо вони, звісно, існують.

Також Фокус писав про те, що вчені поставили під сумнів відому гіпотезу про походження людської цивілізації. І запропонували натомість нову теорію.