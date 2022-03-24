NASA готує нове повідомлення інопланетянам: що там буде

Учені розробили нове унікальне двійково-кодоване повідомлення, у якому міститься зображення людей, наша космічна адреса та запит на зворотну відповідь.

Група вчених із Лабораторії реактивного руху NASA вважає, що потрібно надіслати нове повідомлення представникам позаземних цивілізацій. Це нове повідомлення під назвою "Радіомаяк у Галактиці" буде "спадкоємцем" радіосигналу, який відправили ще в 1974 році з обсерваторії Аресібо до Пуерто-Ріко, повідомляє Forbes.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Що таке "Радіомаяк у Галактиці"?

Це оновлене повідомлення, яке надіслано з обсерваторії Аресібо. У ньому містилася інформація про людство, про наші технологічні досягнення та наше місце в космосі в простих графічних термінах. Його тривалість 169 секунд, і він складався з 1679 цифр. Нове повідомлення також буде закодовано у двійковому коді.

Що сталося з повідомленням Аресібо?

Поки що воно перебуває в дорозі до своєї мети. Його відправили в кульове зоряне скупчення M13, яке розташоване на відстані 25 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Геркулеса. Його відправили на довжину хвилі 126 мм. Оскільки радіосигнал іде зі швидкістю світла, то поки що повідомлення подолало лише відстань у 48 світлових років або 0,2% до наміченої мети.

[ + – ] "Послання Аресібо" з колірним виділенням частин. Оригінальне послання не містило колірної інформації. Зверху вниз у повідомленні відображено: числа від одного до десяти у двійковій системі; атомні числа (число протонів у ядрі атома) хімічних елементів водню, вуглецю, азоту, кисню та фосфору; олекулярні формули компонентів нуклеотидів ДНК (дезоксирибози, фосфату й азотистих основ); кількість пар нуклеотидів у геномі людини та форма молекули ДНК; інформація про людину та людство; інформація про Сонячну систему Фото: wikipedia

Яким буде нове повідомлення для інопланетян?

Учені використовують для цього повідомлення основні математичні та фізичні концепції, які, на їхню думку, є універсальним засобом спілкування, і це повідомлення розшифрують представники позаземного розуму.

Сигнальне двійкове кодування (найпростіша форма математики та, ймовірно, універсальна для всіх розумних видів у Всесвіті) та повідомлення, яке майже повністю зосереджено на математиці та фізиці.

Також учені в посланні зашифрували прохання надіслати відповідь, щоб розпочати галактичну розмову.

Що міститься в новому повідомленні для інопланетян?

Учені з NASA зашифрували в новому посланні для позаземного розуму таку інформацію:

Відомості про біохімічний склад життя Землі. Ця інформація включає зображення чотирьох складових основ ДНК — аденозину, цитидину, гуанозину й тимідину.

Шкалу часу, яка починається від Великого вибуху, щоб показати, коли саме надіслано повідомлення. Також учені вказали дати появи основних наукових здобутків людства. Серед них закони Ньютона, теорія відносності Ейнштейна, початок польотів у космос і висадка людини на Місяць.

Розташування Сонячної системи в Чумацькому Шляху із зазначенням відстані до відомих кульових зоряних скупчень. Це потрібно, що представники позаземної цивілізації знали, куди відправити відповідь і скільки часу чекати на зворотний зв'язок.

Оцифровані зображення Сонячної системи та поверхні Землі.

Оцифровані зображення людей.

Прохання відповісти на це повідомлення із зображенням радіотелескопа, що передає сигнал.

Як відправлять у космос нове повідомлення для інопланетян?

Повідомлення, закодоване у двійковому коді, надішлють за допомогою одного з двох телескопів на Землі:

Або за допомогою радіотелескопа FAST, відомого також як "Тьяньян", що розташований у Китаї, в провінції Гуйчжоу.

[ + – ] Радіотелескоп FAST Фото: wikipedia

Або за допомогою радіотелескопа під назвою Антенні грати Аллена (The Allen Telescope Array, ATA) у Каліфорнії, США.

Поки що є одна невелика проблема — і FAST, і ATA можуть приймати лише радіоповідомлення, а не надсилати їх, але майбутні оновлення можуть це виправити.

[ + – ] Антенні грати Аллена Фото: wikipedia

Куди надішлють нове послання для позаземних цивілізацій?

У NASA вважають, що потрібно відправити повідомлення в одне із зоряних скупчення, яке розташоване на відстані від 2 до 6 кілопарсеків від центру Чумацького Шляху. Тобто від 6,5 до 19,5 тисячі світлових років.