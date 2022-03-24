NASA готовит новое сообщение инопланетянам: что там будет

Ученые разработали новое уникальное двоично-кодированное сообщение, в котором содержится изображения людей, наш космический адрес и запрос на обратный ответ.

Группа ученых из Лаборатории реактивного движения NASA считает, что нужно отправить новое сообщение представителям внеземных цивилизаций. Это новое сообщение под названием "Радиомаяк в Галактике" будет "наследником" радиосигнала, который отправили еще в 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, сообщает Forbes.

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Что такое "Радиомаяк в Галактике"?

Это обновленное сообщения, которое отправили из обсерватории Аресибо. В нем содержалась информация о человечестве, о наших технологических достижениях и нашем месте в космосе в простых графических терминах. Его длительность 169 секунд, и оно состояло из 1679 цифр. Новое сообщение также будет закодировано в двоичном коде.

Что случилось с сообщением из Аресибо?

Пока что оно находится в пути к своей цели. Его отправили в шаровое звездное скопление M13, которое находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от нас в созвездии Геркулеса. Его отправили на длине волны 126 мм. Поскольку радиосигнал идет со скоростью света, то пока что сообщение преодолело только расстояние в 48 световых лет или 0,2% до намеченной цели.

[ + – ] "Послание Аресибо" с цветовым выделением частей. Оригинальное послание не содержало цветовой информации. Сверху вниз в сообщении отражены: числа от одного до десяти в двоичной системе; атомные числа (число протонов в ядре атома) химических элементов водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора; олекулярные формулы компонент нуклеотидов ДНК (дезоксирибозы, фосфата и азотистых оснований); количество пар нуклеотидов в геноме человека и форма молекулы ДНК; информация о человеке и человечестве; информация о Солнечной системе Фото: wikipedia

Каким будет новое сообщения для инопланетян?

Ученые используют для этого сообщения основные математические и физические концепции, которые, по их мнению, являются универсальным средством общения и это сообщение смогут расшифровать представители внеземного разума.

Сигнальное двоичное кодирование (самая простая форма математики и, вероятно, универсальная для всех разумных видов во Вселенной) и сообщение, которое почти полностью сосредоточены на математике и физике.

Также ученые в послании зашифровали просьбу прислать ответ, чтобы начать галактический разговор.

Что содержится в новом сообщении для инопланетян?

Ученые из NASA зашифровали в новом послании для внеземного разума следующую информацию:

Сведения о биохимическом составе жизни на Земле. Эта информация включает в себя изображение четырех составляющих основ ДНК — аденозина, цитидина, гуанозина и тимидина.

Шкалу времени, которая начинается от Большого взрыва, чтобы показать, когда именно было отправлено сообщение. Также ученые указали даты появления основных научных достижений человечества. Среди них законы Ньютона, теория относительности Эйнштейна, начало полетов в космос и высадка человека на Луну.

Местоположение Солнечной системы в Млечном Пути с указанием расстояния до известных шаровых звездных скоплений. Это нужно, что представители внеземной цивилизации знали куда отправить ответ и сколько времени ждать обратной связи.

Оцифрованные изображения Солнечной системы и поверхности Земли.

Оцифрованные изображения людей.

Просьбу ответить на это сообщение с изображением передающего сигнал радиотелескопа.

Как отправят в космос новое сообщения для инопланетян?

Сообщение, закодированное в двоичном коде, отправят с помощью одного из двух телескопов на Земле:

Или с помощью радиотелескопа FAST, известного также как "Тьяньян", котрый находится в Китае, в провинции Гуйчжоу.

[ + – ] Радиотелескоп FAST Фото: wikipedia

Или с помощью радиотелескопа под названием Антенная решетка Аллена (The Allen Telescope Array, ATA) в Калифорнии, США.

Пока есть одна небольшая проблема — и FAST, и ATA могут только принимать радиосообщения, а не отправлять их, но грядущие обновления могут это исправить.

[ + – ] Антенная решетка Аллена Фото: wikipedia

Куда отправят новое послание для внеземных цивилизаций?

В NASA считают, что нужно отправить сообщение в одно из звездных скопление, которое находится на расстоянии от 2 до 6 килопарсеков от центра Млечного Пути. То есть от 6,5 до 19,5 тысяч световых лет.