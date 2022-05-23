"Мы одни в своей галактике ": физик прокомментировал слушания в Конгрессе США по поводу НЛО

Английский физик считает, что инопланетян точно нет в нашей галактике, но подобные разумные виды, хоть и редко, но встречаются в других местах.

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На прошлой неделе одним из главных новостных трендов касательно НЛО, было публичное слушание в Конгрессе США, о котором уже писал Фокус. Во время слушаний американские военные представили свои результаты расследований наблюдений неопознанных летательных объектов. Один из конгрессменов заявил, что НЛО представляют угрозу национальной безопасности и что инопланетяне могут быть реальными. В эфире утренней программы на BBC, 22 мая, физик Брайан Кокс из Манчестерского университета, комментируя слушания в Конгрессе США, заявил, что инопланетяне могут существовать и даже могут быть обычным явлением во Вселенной, сообщает Daily Mail.

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По словам Кокса, инопланетные цивилизации могут действительно существовать, но не в нашей галактике. Ученый предполагает, что такие цивилизации, как наша, могут быть достаточно редким явлением и могут существовать в среднем как одна цивилизация в одной галактике.

[ + – ] Брайан Кокс из Манчестерского университета, комментируя слушания в Конгрессе США, заявил, что инопланетяне могут существовать и даже могут быть обычным явлением во Вселенной Фото: Daily Mail

"В той части Вселенной, которую мы можем видеть существует примерно 2 триллиона галактик. Я уверен, что где-то там есть инопланетные цивилизации. Жизнь на Земле появилась примерно 3,8 млрд лет назад, а цивилизация на нашей планете появилась совсем недавно. Чтобы появилась человеческая цивилизация понадобилась большая часть времени из этих почти 4 млрд лет", — говорит Кокс.

По словам ученого, учитывая возраст Вселенной, который составляет примерно 13,8 млрд лет, то это достаточно большой срок, это практически треть возраста Вселенной. А значит, что микробная жизнь скорее всего, является обычным распространенным явлением в космосе. А что касается таких цивилизаций, как наша, то их можно встретить очень редко.

"Я считаю, что микробы могут быть повсюду. Вот почему мы ищем микробную жизнь на Марсе. Что касается разумной жизни, что с этим сложнее. Я думаю, что инопланетяне, как и наш вид, являются единственными в каждой из своих галактик", — говорит Кокс.

[ + – ] По словам ученого, учитывая возраст Вселенной, который составляет примерно 13,8 млрд лет, то это достаточно большой срок, это практически треть возраста Вселенной. А значит, что микробная жизнь скорее всего является обычным распространенным явлением в космосе. А что касается таких цивилизаций, как наша, то их можно встретить очень редко Фото: ESA/Hubble & NASA

В тоже время, Моника Грейди, специалист по планетарным и космическим наукам, ректор Ливерпульского университета Хоуп, считает наша галактика настолько огромна и в ней так много звезд и планет, что что статистически возможно возникновение жизни на некоторых из них.

"В Солнечной системе нет другой цивилизации, кроме нашей, поэтому любой разумной жизни, скорее всего пришлось бы пройти огромный путь, чтобы достичь уровня развития для межзвездных полетов. Я думаю это больше, чем 200 тысяч лет, которые прошли от появления современного человека до нынешнего уровня развития нашей цивилизации. И также нужно учитывать тот факт, что для того, чтобы прилететь сюда, этим разумным существам нужно преодолеть миллиарды километров", — говорит Грейди.

Напоминаем, что американский ученый выдвинул теорию, согласно которой во Вселенной могут жить цивилизации, меняющие законы физики. И они могут стоять за созданием загадочной темной материи.