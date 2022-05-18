"Не можем объяснить, что это". Пентагон сообщил Конгрессу США о 400 случаях наблюдений НЛО

Американские военные 11 раз встречали неопознанные летательные объекты и 400 раз просто наблюдали за ними.

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На первых подобного рода за последние 50 лет публичных слушаниях в Конгрессе США представители Пентагона сообщили о том, что военные США имели 11 случаев близких встреч с НЛО и существует 400 свидетельств наблюдений за неопознанными летательными объектами, сообщает Express.

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Как уже писал Фокус, в Палате представителей Конгресса США состоялись первые за полвека публичные слушания, которые касаются вопроса НЛО. Два высокопоставленных представителя военной разведки США заявили, что Пентагон намерен установить происхождение этих объектов, но признают, что многие подобные явления они объяснить не могут. Тем не мене, по словам военных, до сих пор не обнаружено никаких доказательств внеземного происхождения этих НЛО.

По словам Скотта Брея, заместителя директора разведки ВМС США большинство наблюдений НЛО пока что невозможно объяснить, хотя для некоторых объектов эти объяснения существуют.

"Мы знаем, что наши военнослужащие сталкивались с неопознанными явлениями, и, поскольку они представляют потенциальную угрозу национальной безопасности мы прилагаем все усилия, чтобы установить их происхождение", — заявил еще один представитель разведки Пентагона Рональд Моултри.

Брей показал конгрессменам две видеозаписи, на которых присутствуют НЛО. На одном видео были видны мигающие объекты треугольной формы в небе, которые оказались просто световой аномалией. На другой видеозаписи виден сферический объект, который пролетел мимо кабины пилота самолета F-18.

"Что касается этого летательного объекта, то у меня нет объяснения, что это", — сказал Брей.

[ + – ] Представители Пентагона сообщили о том, что военные США имели 11 случаев близких встреч с НЛО и существует 400 свидетельств наблюдений за неопознанными летательными объектами Фото: NYT

Также представители Пентагона показали еще несколько видео, на которых видны загадочные летательные объекты, они имеют скорость и маневренность недоступную современным технологиям. По словам Брея, происхождение этих НЛО также пока остается загадкой.

"Наши аналитики учитывают возможность того, что это могут быть сверхсовременные земные летательные аппараты, но пока нам неизвестно ни о какой стране, которая могла бы располагать такими технологиями", — говорит Брей.

Конгрессмены спросили у военных, были ли случаи столкновения между американскими самолетами и НЛО.

"Боевых столкновений не было, но есть подверженные 11 случаев близкой встречи с НЛО", — сказал Брей.

По словам Брея, несмотря на то, что многие случаи наблюдения за НЛО не поддаются объяснению, все же военным удалось рационально объяснить одно из самых известных наблюдений НЛО за всю историю.

[ + – ] Американские пилоты неоднократно сообщали о том, что они наблюдали в небе неопознанные летательные объекты Фото: Forbes

В июле 2019 года с эсминца ВМС США USS Russell у побережья Калифорнии были замечены зеленые объекты в форме пирамиды. Существует короткая, 18-секундная запись этого инцидента, которая стала популярной среди любителей теории заговора.

"После тщательного исследования мы можем с точностью сказать, что это были беспилотные летательные аппараты", — заявил Брей.

По его словам, сообщения о наблюдениях неопознанных летательных объектов продолжают поступать в Пентагон.

"Недавно мне позвонил пилот, у которого более чем 2 тысячи часов налета и заявил о том, что он видел НЛО", — сказал Брей.

Но, по словам представителя Пентагона, до сих пор военная разведка не обнаружила прямых доказательств того, что эти объекты имеют внеземное происхождение. Нет никакой связи с внеземными НЛО и не обнаружено свидетельств их крушения.

[ + – ] По словам представителя Пентагона, до сих пор военная разведка не обнаружила прямых доказательств того, что эти объекты имеют внеземное происхождение Фото: BBC

В прошлом году Пентагон в своем отчете заявил, что свидетельства наблюдения необъяснимых воздушных явлений требуют тщательного анализа и дополнительных данных. Ведь они могут представлять собой пока что неизвестные летательные аппараты, которые могли быть созданы либо на территории США, либо же Россией или Китаем.

Публичные слушания в Конгрессе США ознаменовали собой настоящий переворот для правительства США, которое долгое время дискредитировало существование сообщений о "летающих тарелках", сообщает Reuters.