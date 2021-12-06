До Великого вибуху існував інший Всесвіт: учені знайшли докази

Дослідники кажуть, що знайшли в космосі артефакти з попереднього Всесвіту — мертві чорні дірки, чиє існування передбачав Стівен Гокінг.

Британський фізик, науковий співробітник у Лондонському королівському суспільстві та професор Манчестерського університету Браян Кокс каже, що Всесвіт міг існувати і до Великого вибуху. Таке твердження багато в чому розходиться із загальноприйнятою моделлю, в якій Всесвіт з'явився лише після Великого вибуху, пише Express Daily.

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Це питання хвилювало людей протягом століть і найчастіше, відповідь знаходили у релігії. Але з розвитком науки фізика наповнила порожнечу.

За іронією долі, загальноприйнята космологічна модель появи Всесвіту була вперше висунута бельгійським священиком Жоржем Леметром у 1920-х роках. Саме він першим припустив, що Всесвіт бере свій початок з одного первинного атома.

Ця теорія перевірялася та розвивалася вченими протягом багатьох років. Але останнім часом з'являється дедалі більше доказів, що свідчать на користь іншої гіпотези.

"Ми знаємо, що 13,8 млрд років тому простір, в якому живемо всі ми, а також знаходяться два трильйони галактик (у найближчій частині Всесвіту), був дуже гарячим і щільним. Ми звикли вважати, що Всесвіт виник із цього дуже гарячої та щільної точки, започаткувавши все. І цей момент ми називаємо Великим вибухом, але тепер ми підозрюємо, що Всесвіт існував і до нього. Виходячи з цього, ми можемо говорити про час до Великого вибуху", — каже фізик Кокс.

Фото: ISS

За його словами, до Великого вибуху матерії не існувало, а був лише простір-час та океан енергії — майже нерухомий, яким йшли невеликі брижі.

Професор каже, що це був "майже нерухомий океан енергії, що заповнює порожнечу". У ньому не було ніяких об'єктів чи структур, але енергія впливала на простір, змушуючи його розширюватися. Учений підкреслює, що це було не те м'яке розширення, яке ми спостерігаємо сьогодні, а неймовірно потужне та сильне розширення, відоме як інфляція.

Британський фізик і математик сер Роджер Пенроуз, який отримав Нобелівську премію з фізики, знайшов додаткові докази нової теорії. Працюючи над вивченням чорних дірок, Пенроуз знайшов шість ледь "теплих" точок у небі, які він назвав "крапками Гокінга". Це мертві чорні дірки, які існували до Великого вибуху, вони по суті пережили свої власні Всесвіти. Тепер вони знаходяться на завершальному етапі свого життя, випускаючи залишки випромінювання (випромінювання Гокінга) і розчиняються в ніщо.

Зафіксовані точки (давні чорні дірки, — ред.) були приблизно у вісім разів більші за діаметр Місяця. Тимчасові межі повного випаровування чорних дірок неймовірно великі, можливо, більше за вік теперішнього Всесвіту. І Пенроуз припускає, що знайдені ним "мертві" чорні дірки народилися у Всесвіті, що передує нашому.

"Я стверджую, що випромінювання Гокінга існує і це доводить, що Великий вибух не був початком. Щось було до нього і саме це чекає наш Всесвіт у майбутньому. Наш Всесвіт розширюється і наприкінці свого життя він стане початком нового, іншого Всесвіту", — заявляв Роджер Пенроуз.

Він додає, що точки Гокінга видно в небі, як злегка теплі ділянки, які приблизно у 8 разів більші за діаметр Місяця. Пенроуз зазначає, що є вагомі докази існування принаймні шести таких точок — "мертвих" чорних дірок.

Поки теорія викликає чимало суперечок у науковому середовищі, але багато вчених справді вірять, що Всесвіт циклічний, такої ж позиції дотримувався і знаменитий фізик-теоретик Стівен Гокінг.