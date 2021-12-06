До Большого взрыва существовала другая Вселенная: ученые нашли доказательства

Исследователи говорят, что нашли в космосе артефакты из предыдущей Вселенной – мертвые черные дыры, чье существования предсказывал Стивен Хокинг.

Британский физик, научный сотрудник в Лондонском королевском обществе и профессор Манчестерского университета Брайан Кокс говорит, что Вселенная могла существовать и до Большого взрыва. Такое утверждение во многом расходится с общепринятой моделью, в которой Вселенная появилась лишь после Большого взрыва, пишет Express Daily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Этот вопрос волновал людей на протяжении столетий и зачастую, ответ находили в религии. Но с развитием науки физика заполнила пустоту.

По иронии судьбы, общепринятая космологическая модель появления Вселенной была впервые выдвинута бельгийским священником Жоржем Леметром в 1920-х годах. Именно он первым предположил, что Вселенная берет свое начало из одного первичного атома.

Эта теория проверялась и развивалась учеными на протяжении многих лет. Но в последнее время появляется все больше доказательств, свидетельствующих в пользу другой гипотезы.

"Мы знаем, что 13,8 млрд лет назад пространство, в котором живем все мы, а также находятся два триллиона галактик (в обозримой части Вселенной), было очень горячим и плотным. Мы привыкли считать, что Вселенная возникла из этой очень горячей и плотной точки, положив начало всему. И этот момент мы называем Большим взрывом, но теперь мы подозреваем, что Вселенная существовала и до него. Исходя из этого, мы можем говорить о времени до Большого взрыва", – говорит физик Кокс.

Фото: NASA

По его словам, до Большого взрыва материи не существовало, а было лишь пространство-время и океан энергии – почти неподвижный, по которому шла небольшая рябь.

Профессор говорит, что это был "почти неподвижный океан энергии, заполняющий пустоту". В нем не было никаких объектов или структур, но энергия воздействовала на пространство, заставляя его расширяться. Ученый подчеркивает, что это было не то мягкое расширение, которое мы наблюдаем сегодня, а невообразимо мощное и сильное расширение, известное как инфляция.

Британский физик и математик сэр Роджер Пенроуз, который получил Нобелевскую премию по физике, нашел дополнительные доказательства новой теории. Работая над изучением черных дыр, Пенроуз отыскал шесть едва "теплых" точек в небе, которые он назвал "точками Хокинга". Это мертвые черные дыры, которые существовали до Большого взрыва, они по сути, пережили свои собственные Вселенные. Теперь же они находятся на завершающем этапе своей жизни, испуская остатки излучения (излучение Хокинга) и растворяются в ничто.

Обнаруженные точки (древние черные дыры, – ред.) были примерно в восемь раз больше диаметра Луны. Временные рамки полного испарения черных дыр невероятно велики, возможно, больше возраста теперешней Вселенной. И Пенроуз предполагает, что найденные им "мертвые" черные дыры родились во Вселенной, предшествующей нашей.

"Я утверждаю, что излучение Хокинга существует и это доказывает, что Большой взрыв не был началом. Нечто было до него и именно это ждет нашу Вселенную в будущем. Наша Вселенная расширяется и в конце своей жизни она станет началом новой, другой Вселенной", – заявлял Роджер Пенроуз.

Он добавляет, что точки Хокинга видны в небе, как слегка теплые области, которые примерно в 8 раз больше диаметра Луны. Пенроуз отмечает, что есть веские доказательства существования по крайней мере шести таких точек – "мертвых" черных дыр.

Пока теория вызывает немало споров в научной среде, но многие ученые действительно верят, что Вселенная циклична, такой же позиции придерживался и знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг.