Бджолині стільники на Марсі. Вчені змогли пояснити природу дивного явища (фото)

Ці незвичайні багатокутники на поверхні Червоної планети формуються під час зміни пір року.

Вже кілька років орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою своєї камери HiRISE фіксує наявність на поверхні Марса безлічі дивних багатокутників. Вони виглядають як бджолині стільники, але насправді ці утворення на поверхні пов'язані з поширенням льоду та скороченням його кількості залежно від пори року на Червоній планеті, повідомляє Daily Mail.

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Вчені з Університету штату Аризона з'ясували, що незвичайний краєвид марсіанської поверхні є результатом поширення поверхневого льоду на Марсі. За словами вчених, ці незвичайні утворення у формі багатокутників формуються протягом кількох років і це відбувається через те, що залежно від сезонів на Марсі водяний лід та сухий лід то збільшуються у розмірах, то зменшується.

[ + – ] Вже кілька років орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою своєї камери HiRISE фіксує наявність на поверхні Марса безлічі дивних багатокутників. Вони виглядають як бджолині стільники, але насправді ці утворення на поверхні пов'язані з поширенням льоду та скороченням його кількості залежно від пори року на Червоній планеті Фото: NASA

Вчені вважають, що водяний лід та сухий лід (твердий стан вуглекислого газу) відіграють важливу роль у формуванні зовнішнього вигляду Червоної планети у високих широтах. Дослідники дійшли висновку, що водяний лід, який вмерзає у ґрунт, поділяє його на багатокутники, а сухий лід створює вигини, які є межами цих незвичайних геометричних форм. Сухий лід здебільшого створює ці межі, спричиняючи ще більшу ерозію ґрунту навесні, коли на Марсі стає тепліше.

[ + – ] Вчені вважають, що водяний лід та сухий лід (твердий стан вуглекислого газу) відіграють важливу роль у формуванні зовнішнього вигляду Червоної планети у високих широтах. Дослідники дійшли висновку, що водяний лід, який вмерзає у ґрунт, поділяє його на багатокутники, а сухий лід створює вигини, які є межами цих незвичайних геометричних форм Фото: NASA

"Ці багатокутники формуються протягом кількох років, поверхневий лід то розширюється, то зменшується в розмірах, але більше їх проявляється навесні. Саме в цей час року газ із сухого льоду більше руйнує ґрунт і напрямок вигинів меж багатокутників також залежить від вітру, який забирає частки ґрунту", — кажуть вчені.

[ + – ] Ці багатокутники формуються протягом кількох років, поверхневий лід то розширюється, то зменшується у розмірах, але найбільше активність створення цих форм проявляється навесні Фото: NASA

Нові зображення поверхні Червоної планети з безліччю багатокутників вчені використовують, як і попередні знімки, для того, щоб дізнатися, як у недавньому минулому і багато років тому лід поширювався поверхнею Марса. Такі дані можуть дати більше інформації про клімат планети.

Що стосується орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter, то його відправили в космос у серпні 2005 року, а вже в листопаді 2006 року він розпочав свою наукову діяльність вивчення поверхні Марса. За допомогою своїх приладів апарат складає карту поверхні планети, досліджує мінерали, шукає підповерхневу воду і щодня стежить за погодою на Марсі. Апарат, який знаходиться на висоті 300 км, робить повний оборот навколо планети за 112 хвилин і постійно робить знімки поверхні Марса.

[ + – ] Що стосується орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter, то його відправили в космос у серпні 2005 року, а вже у листопаді 2006 року він розпочав свою наукову діяльність із вивчення поверхні Марса Фото: NASA

Як уже писав Фокус посадковий апарат NASA InSight на Марсі "помре" раніше, але до цього, як вважають вчені, він встигне отримати чимало важливих наукових даних. Враховуючи те, що з робочих приладів у нього залишився тільки сейсмометр, вчені сподіваються, що апарат зафіксує багато нових маротрусів.

Щодо висадки людини на Марс, то відомий англійський фізик вважає, що це не відбудеться до 2040-х років. Як уже писав Фокус, учений вважає, що нинішній рівень технологій просто не дозволяє цього зробити раніше.