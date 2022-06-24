Працював на Windows 98. Апарат для пошуку води на Марсі оновив програмне забезпечення

Через 19 років роботи орбітальний апарат Mars Express одержав оновлення для свого важливого для пошуку рідкої води приладу.

Космічний апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) Mars Express запущений у космос у червні 2003 року. Весь цей час він працював на програмному забезпеченні, яке засноване на архітектурі Windows 98. Тепер інженери місії оновили програмний продукт його приладу MARSIS, який займається пошуком рідкої води під поверхнею Марса, повідомляє Forbes.

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Космічний апарат Mars Express займається вивченням атмосфери, поверхні та надр Марса з 2003 року. За словами фахівців місії, попри застаріле програмне забезпечення, цей апарат показав себе як чудовий дослідник.

Робота піде краще та швидше

Тепер оновлений програмний продукт для його приладу MARSIS, який займається пошуком рідкої води під поверхнею Червоної планети, дозволить цьому інструменту працювати довше та охоплювати великі площі для огляду.

[ + – ] Тепер же оновлений програмний продукт для приладу MARSIS, який займається пошуком рідкої води під поверхнею Червоної планети, дозволить цьому інструменту працювати довше та охоплювати великі площі для огляду Фото: NASA/JPL

"Ця модернізація дозволить приладу MARSIS під час разового включення працювати вп'ятеро довше і досліджувати набагато більшу територію з кожним прольотом апарату Mars Express над Марсом", — говорить Андреа Чіккетті з ЄКА.

Озеро з води на Марсі

Одним із головних досягнень приладу MARSIS на сьогодні є те, що у 2018 році він виявив на Марсі підлідне озеро із солоною водою розміром 20 на 30 км. Воно розташоване на глибині 1,5 км під поверхнею Марса в його південному полярному регіоні.

Прилад MARSIS посилає низькочастотні радіохвилі до планети, частина з яких відбивається, але деякі проходять крізь кору Марса і відбиваються від меж між шарами різних складових: льоду, гірської породи та води. Завдяки цьому вчені вже змогли заглянути в надра Марса на кілька кілометрів та дізнатися про склад підповерхневих областей.

[ + – ] Розташування рідкої води на Марсі під його поверхнею. Ілюстрація Фото: Apophis

"Завдяки тому, що прилад матиме більше охоплення досліджуваних регіонів, а також отримуватиме чіткіші дані, то цілком ймовірно, що MARSIS виявить більше джерел рідкої води на Марсі", — говорить Чікетті.

"Нове програмне забезпечення допоможе нам швидше вивчити регіони на Марсі, де може бути рідка вода. Можна сказати, що апарат Mars Express отримав нове життя завдяки оновленню через 19 років після запуску", — каже Колін Вілсон із ЄКА.

Дуже дешева місія

За словами вчених, кількість важливих даних, які надає Mars Express про Червону планету, не можна порівняти з вартістю самої місії. Адже досі політ та обслуговування апарату залишаються одним із найдешевших проєктів ЄКА.

За допомогою орбітального апарату Mars Express вчені також вивчають регіони, де в минулому могла існувати вода. Також вчені, отримуючи нові дані, намагаються зрозуміти, як еволюціонував клімат на Марсі протягом декількох мільярдів років.

Недавній знімок регіону в південній півкулі Марса під назвою Aonia Terra показав, що там залишилися канали, які, ймовірно, проходили через кратер приблизно 3,5 мільярда років тому.

[ + – ] Регіон Aonia Terra у південному покращенні Марсу Фото: Apophis

Як вже писав Фокус, вчені виявили "бджолині стільники" на Марсі й нарешті змогли пояснити природу цього дивного явища.

Також Фокус писав про те, що апарат Mars Express показав дивовижний пейзаж на Марсі. На фотографіях помітні величезні кратери, що знаходяться на Рівнині Утопія.