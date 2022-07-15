NASA припинило роботу вертольота Ingenuity на Марсі: чи полетить він знову

Погодні умови на Червоній планеті вкотре поставили під загрозу "життя" літального апарату.

Майже півтора року марсіанський гелікоптер Ingenuity здійснював свої польоти над поверхнею Марса. Вперше він злетів 19 квітня 2021 року, піднявся на висоту 3 метри та пробув у повітрі 39 секунд. З того часу майже 2-х кілограмовий апарат здійснив уже 29 польотів, які загалом тривали 55 хвилин. Але погодні умови на Марсі вносять свої корективи до роботи Ingenuity і NASA довелося відключити його, повідомляє Space.

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Перший літальний апарат на іншій планеті проводить свою наукову місію в кратері Єзеро разом із марсоходом Perseverance. На ньому практично не позначається погіршення погодних умов на Марсі, і Perseverance продовжує свою місію з пошуку ознак стародавнього життя на Червоній планеті, як писав Фокус.

Чергова загроза для "життя" марсіанського вертольота

Але вертоліт Ingenuity ще в травні зазнав труднощів із зарядкою своїх батарей через посилення пилових бур і зниження нічної температури на Червоній планеті. Тоді, як уже писав Фокус, інженери NASA перевели гелікоптер в економний режим споживання енергії. Пізніше з ладу вийшов важливий прилад гелікоптера Ingenuity, який відповідає за правильність зльоту літального апарату. Цю проблему зафіксували якраз під час підготовки до 29-го польоту Ingenuity на Марсі. Але вона виявилася не критичною і її вдалося невдовзі вирішити.

Але тепер NASA зупинило роботу Ingenuity, адже кількість марсіанського пилу значно збільшилася і гелікоптер не може нормально заряджати свої батареї. Причина в тому, що через пил зменшується кількість сонячного світла, яке необхідно для поповнення енергетичних запасів вертольота і без цієї енергії апарат взагалі не працюватиме.

[ + – ] NASA зупинило роботу Ingenuity, адже кількість марсіанського пилу значно збільшилася і гелікоптер не може нормально заряджати свої батареї. Причина в тому, що через пил зменшується кількість сонячного світла, яка потрібна для поповнення енергетичних запасів вертольота і без цієї енергії апарат взагалі перестане працювати Фото: NASA

Це не назавжди

В американському космічному агентстві назвали відключення вертольота лише перервою в роботі. Учені сподіваються, що вже за кілька тижнів погода трохи стабілізується і пилу поменшає.

У Лабораторії реактивного руху NASA налаштовані дуже оптимістично й учені очікують, що вже на початку серпня Ingenuity зможе здійснити свій 30-й політ на Марсі. Варто зазначити, що спочатку в NASA планували просто переконатись у тому, що літальний апарат взагалі зможе піднятися у розріджене повітря на Марсі та зможе здійснити хоча б 5 польотів.

Що стосується сонячного світла, що надходить на Марс, то через трохи нахилену вісь, як і на Землі, на планету потрапляє різна кількість світла Сонця в різних півкулях. Тому на Марсі, як і на Землі, також є зима та літо. Зараз якраз на планеті продовжується зима, яка характеризується не лише зниженням рівня температури повітря, а й посиленням пилових бур.

[ + – ] Що стосується сонячного світла, що надходить на Марс, то через трохи нахилену вісь, як і на Землі, на планету потрапляє різна кількість світла Сонця в різних півкулях. Тому на Марсі, як і на Землі, також є зима та літо. Зараз якраз на планеті триває зима, яка характеризується не лише зниженням рівня температури повітря, а й посиленням пилових бур Фото: NASA

За словами вчених із NASA, кількість пилу на Марсі має зменшитися вже наприкінці липня, але вертоліт повинен за цей час, перебуваючи на поверхні кратера Єзеро, накопичувати енергію, наскільки це можливо. Тому вчені вважають, що в серпні Ingenuity продовжить свою наукову діяльність.

Як уже писав Фокус, у NASA займаються розробкою літального апарату наступного покоління для польотів на Марсі. Він буде більшим, зможе літати набагато вище та набагато довше перебувати у повітрі.

Щодо впливу пилу на роботу інших апаратів на Марсі, то Фокус уже писав про те, що ще в травні китайському марсоходу Zhurong також довелося перейти в "сплячий режим", щоб пережити марсіанську зиму.

А ось посадковому апарату InSight, який вивчає сейсмічну активність на Марсі, пощастило набагато менше. Він, швидше за все, попрацює ще місяць-два, перш ніж помре на Червоній планеті. Причина всього цього — той самий небезпечний марсіанський пил.

Але є ще один марсохід під назвою Rosalind Franklin, який ще навіть не дістався Марса, а його подорож туди вже відклали на кілька років. Справа в тому, що запуск марсоходу мав відбутися вже восени цього року. Але Європейське космічне агентство, яке працювало над цією місією разом із "Роскосмосом", остаточно припинило роботу з росіянами у цьому напрямі.