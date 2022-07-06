Альбатрос на Марсі. NASA створює новий апарат для польотів на Червоній планеті

Новий апарат створять у вигляді планера і він нагадуватиме земного птаха альбатроса.

Інженери NASA взялися за створення нового літального апарату для польотів над поверхнею Марса, який буде значно покращеною версією знаменитого вертольота Ingenuity. Це буде апарат без двигуна, який покладатиметься під час руху тільки на енергію вітру, повідомляє Forbes.

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Гелікоптер Ingenuity, перший літальний апарат на іншій планеті, продемонстрував, що такі технології можна впроваджувати на Марсі. За понад рік своєї роботи він уже здійснив 27 польотів. Ingenuity допомагає марсоходу Perseverance знаходити безпечні шляхи просування поверхнею, і навіть "бачить" з висоти те, що може досліджувати марсохід.

Але у вертольота є свої недоліки. Він маленький, має невелику батарею, а це означає, що накопиченої енергії йому вистачає тільки для того, щоб піднятися на висоту 12 метрів і летіти на невеликі відстані, адже заряду вистачає лише на 3 хвилини.

[ + – ] Гелікоптер Ingenuity, перший літальний апарат на іншій планеті, продемонстрував, що такі технології можна впроваджувати на Марсі. За понад рік своєї роботи він уже здійснив 27 польотів Фото: NASA

Тому інженери NASA вигадали вихід із ситуації: створити новий літальний апарат, який зможе літати довше і підійматися вище над поверхнею Марса. Вчені вже зайнялися розробкою планера, який має ширяти над поверхнею як земний птах альбатрос, та й матиме він дуже схожий вигляд.

Вченим досі не вистачає даних про стан атмосфери на висоті кілька кілометрів над поверхнею Марса. Також від уваги орбітальних апаратів вислизають деякі геологічні особливості планети. Цю прогалину в знаннях і покликаний вирішити новий космічний планер.

[ + – ] Вчені вже зайнялися розробкою планера, який повинен ширяти над поверхнею як земний птах альбатрос, та й матиме він дуже схожий вигляд Фото: Pinterest

"У цьому самому нижньому шарі атмосфери Марса відбуваються різні важливі процеси. Тут відбувається обмін між атмосферою і поверхнею. Марсіанський пил збирається і підіймається вгору, тут змішуються різні гази, тут формуються потужні потоки вітру. І про ці процеси ми знаємо дуже мало", — каже Александр Клінг з NASA.

За словами вчених, новий легкий планер використовуватиме для руху енергію вітру. Розмах крил цього планера становитиме 3,3 метра, а важитиме апарат майже 5 кг. Для порівняння, гелікоптер Ingenuity важить 1,8 кг. Вчені стверджують, що "марсіанський альбатрос" зможе ширяти над поверхнею планети по кілька днів.

Планер матиме спеціальні прилади для відстеження самого польоту, для дослідження температури та різних газів. Також апарат матиме камеру для зйомки, але не матиме жодної батареї для накопичення енергії.

[ + – ] У цьому нижньому шарі атмосфери Марса відбуваються різні важливі процеси. І про ці процеси ми знаємо дуже мало, кажуть вчені Фото: NASA

За словами вчених, планери ширятимуть за допомогою вертикального вітру, а потім, як і земні альбатроси, використовуватимуть горизонтальний вітер для тривалих подорожей. Швидкість горизонтального вітру часто збільшується з висотою, а значить, планер зможе також набирати швидкість.

Вчені хочуть відправити на Марс для демонстрації працездатності цієї технології один або навіть два планери. Цей апарат буде складний як орігамі, щоб потім розвернутися вже на Марсі. Також вчені заявили, що після закінчення своєї польотної місії цей апарат опуститься на поверхню і його можна продовжувати використовувати як метеостанцію.

[ + – ] Вчені хочуть відправити на Марс для демонстрації працездатності даної технології один або навіть два планери Фото: NASA

Щодо погоди на Марсі, то Фокус вже писав про те, що потужний вітер пошкодив один із приладів марсохода Perseverance.

Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity таки виявив на Марсі попередні ознаки життя на планеті багато мільйонів років тому.