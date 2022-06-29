Органічний вуглець на Марсі. Марсохід NASA все ж таки дібрався до ознак стародавнього життя

Учені, використовуючи дані марсохода Curiosity, вперше виміряли загальний органічний вуглець у марсіанських породах, який є ключовим компонентом життя.

Ученим NASA знадобилося 8 років, щоб провести повний аналіз даних, які марсохід Curiosity надіслав на Землю за результатами вивчення марсіанських порід за допомогою своїх приладів. Учені виявили, що в складі гірських порід із Марса міститься така сама кількість загального органічного вуглецю, ключового компонента для появи життя, як і в деяких місцях на Землі, повідомляє Futurism.

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Органічний вуглець — це основа органічних молекул, які створюються та використовуються всіма відомими формами життя. Його й раніше знаходили на Червоній планеті, але вперше вчені змогли дізнатися про точну кількість цього з'єднання в гірських породах на Марсі.

[ + – ] Зображення, яке зробив марсохід Curiosity, показує геологічне розмаїття поверхні планети Фото: NASA

Майже як на Землі

"Загальний органічний вуглець допомагає нам зрозуміти, скільки речовини в породі доступно в якості сировини для створення потенційного життя. Ми виявили від 200 до 273 частинок на мільйон органічного вуглецю. Це майже така ж чи можливо навіть більша кількість цієї сполуки, ніж та, яку було знайдено на Землі, в місцях, де життя не дуже рясніє. Наприклад, у пустелі Атакама в Південній Америці. Але ця кількість органічного вуглецю більша, ніж ми знаходили в метеоритах із Марса", — говорить Дженніфер Стерн із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Аналіз даних марсохода Curiosity

Зараз учені вважають, що якщо на Марсі колись було життя, то воно могло підтримуватися такими компонентами як загальний органічний вуглець, якби він був у достатній кількості. Для проведення свого дослідження вчені використали дані аналізу, який провів за допомогою своїх приладів марсохід Curiosity ще у 2014 році. У кратері Гейла, де, як вважається колись, було озеро з рідкої води, марсохід взяв проби аргілітових порід, яким приблизно 3,5 мільярда років.

[ + – ] Для проведення свого дослідження вчені використали дані аналізу, який провів за допомогою своїх приладів марсохід Curiosity ще у 2014 році Фото: NASA

"Ми вважаємо, що кратер Гейла — це місце, яке могло бути придатним для життя", — говорить Стерн.

Використовуючи високі температури у своєму приладі для аналізу зібраних зразків, марсохід вивчив кількість ізотопів вуглецю в породах, і це дало змогу вченим з'ясувати джерело походження цього органічного вуглецю.

[ + – ] Марсохід Curiosity досліджує Марс із 2012 року і за цей час подолав уже понад 28 км шляху по поверхні Марса Фото: NASA

Ознака життя чи все-таки ні?

Хоча вчені повністю не відкидають версію, що цей загальний органічний вуглець має стосунок до життєвих форм на Марсі, все ж це не означає, що це є остаточним результатом дослідження. За словами Стерн, все ж таки чаша терезів схиляється до того, що знайдений загальний органічний вуглець з'явився в результаті не пов'язаних ыз життям процесів.

"Ми не виключаємо біологічне джерело, але наші дані не можуть повністю підтвердити, що цей органічний вуглець пов'язаний із життям на Марсі. Швидше за все, він з'явився з метеоритів або завдяки вулканічній активності", — каже Стерн.

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті сліди стародавніх річок у кратері Гейла, що може говорити про те, що припущення вчених щодо наявності річок і озер на Марсі в минулому правильні.

Також нагадуємо, що нове дослідження показало, що життя на Марсі перебуває зовсім не там, де його шукають. Учені вважають, що ознаки давнього марсіанського життя варто шукати не на поверхні, як це роблять марсоходи, а набагато глибше. Основна причина полягає в тому, що один із будівельних блоків життя, амінокислоти, могли бути знищені біля поверхні космічним випромінюванням.