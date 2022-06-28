Життя на Марсі знаходиться зовсім не там, де його шукають: що з'ясували вчені

Нове дослідження припускає, що ознаки стародавнього життя на Червоній планеті варто шукати не на поверхні.

Вчені з NASA з'ясували, що стародавнє марсіанське життя варто шукати не на поверхні, як це роблять марсоходи Perseverance та Curiosity, а набагато глибше. І це пов'язано зі згубним впливом космічного випромінювання на Марс, повідомляє ScienceAlert.

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Наразі вчені вважають, що на Марсі колись давно було сильне магнітне поле та щільна атмосфера, які захищали його від згубного впливу космічного випромінювання. Також на Марсі колись існували океани, річки та озера з рідкої води. Але потім клімат змінився і Марс перетворився на пустелю. Але вчені вважають, що раніше на планеті могло існувати життя. Саме ознаки цього життя шукають марсоходи Perseverance та Curiosity.

[ + – ] Наразі вчені вважають, що на Марсі колись давно було сильне магнітне поле та щільна атмосфера, які захищали його від згубного впливу космічного випромінювання. Також на Марсі колись існували океани, річки та озера з рідкої води. Але потім клімат змінився і Марс перетворився на пустелю. Але вчені вважають, що раніше на планеті могло існувати життя. Саме ознаки цього життя шукають марсоходи Perseverance та Curiosity Фото: NASA

Космічне випромінювання

Космічне випромінювання йде від Сонця і від вибуху наднових та пронизує всі довколишні планети, проникаючи в гірські породи та руйнуючи будь-які органічні молекули. Але на Землі, наприклад, магнітне поле та атмосфера не дають космічному випромінюванню цього зробити. Але нове дослідження показує, що сліди стародавнього життя, зокрема амінокислоти, які намагаються знайти апарати NASA біля Марса, найімовірніше знищені космічним випромінюванням.

[ + – ] Але нове дослідження показує, що сліди стародавнього життя, зокрема амінокислоти, які намагаються знайти апарати NASA біля Марса, найімовірніше знищені космічним випромінюванням. Фото: NASA

Це означає, що будь-які ознаки наявності амінокислот, які є будівельними блоками для відомого нам життя, варто шукати набагато глибше. Вчені вважають, що якщо амінокислоти й збереглися, то вони знаходяться на глибині не менше ніж 2 метри.

Копайте глибше

"Наш експеримент показав, що амінокислоти зруйнувалися космічним випромінюванням на поверхні Марса набагато швидше, ніж вважалося раніше. Марсоходи можуть діставати зразки породи з глибини не більше ніж 5 см, а на цій глибині амінокислоти повністю руйнуються протягом 20 млн років. Хоча раніше вважалося, що вони можуть зникнути лише через 80 млн років. Це означає, що потрібно копати на глибині не менш як 2 метри, щоб виявити ознаки потенційного марсіанського життя", — говорить Александр Павлов із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

[ + – ] Марсоходи можуть діставати зразки породи з глибини не більше ніж 5 см, а на цій глибині амінокислоти повністю руйнуються протягом 20 млн років Фото: NASA

За словами вчених, хоча самі амінокислоти не є ознакою життя, вони — будівельні блоки цього самого життя і якщо їх виявити на Марсі, то життя таки існувало на Червоній планеті мільйони років тому. Враховуючи те, що на Землю постійно потрапляють уламки марсіанської породи, їх вивчення показало, що в деяких із цих метеоритів справді є ознаки існування амінокислот.

"Ми провели експеримент з імітацією умов на Марсі, і він показав, що амінокислоти, які існували на поверхні Марса раніше, ніж 100 млн років тому, найімовірніше давно вже зникли. Їх знищило космічне випромінювання", — каже Павлов.

Вчені вважають, що шукати ознаки давнього марсіанського життя потрібно на глибині ще й тому, що більшість гірських порід з Марсу, що містять амінокислоти, вирвані ударною руйнацією з глибини не менш як 1 метр.

"Можливо на глибині не менш як 2 метри амінокислоти можуть бути захищені від космічного випромінювання і, можливо, там варто шукати ознаки стародавнього життя на Марсі", — говорить Павлов.

Як вже писав Фокус, згідно з новим відкриттям, планети поза Сонячною системою можуть бути заселеними.

Що стосується Марса, то вчені, як уже писав Фокус, попереджають, що NASA може заразити біосферу Землі мікроорганізмами, які привезли з Червоної планети.