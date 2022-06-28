Планети поза Сонячною системою можуть бути заселеними: вчені зробили нове відкриття

Дослідники припускають, що навіть інші умови на схожих на Землю планетах можуть підтримувати життя.

Швейцарські вчені вважають, що визначення терміна "потенційно заселена екзопланета" потрібно переглянути. Нове дослідження передбачає, що на кам'янистих екзопланетах, таких як Земля, у яких атмосфера складається з газоподібного водню та гелію, може бути рідка вода на поверхні, а отже, там може існувати життя протягом мільярдів років. Просто воно, швидше за все, інше, пише Forbes.

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"Екзопланетами називають планети, які розташовані за межами Сонячної системи. Зараз прийнято вважати, що для того, щоб на планеті було життя, там має бути рідка вода. Адже це важливий компонент для появи життя тут, на Землі. Крім наявності води, на потенційно населеній планеті має бути атмосфера з кисню й азоту, які переважають у земній атмосфері. Але наше дослідження показує, що потрібно змінювати підхід до визначення потенційно населених планет", — говорить Маріт Мол Лус із Цюріхського університету, Швейцарія.

[ + – ] Екзопланети називають планети, які розташовані за межами Сонячної системи. Наразі прийнято вважати, що для того, щоб на планеті було життя, там має бути рідка вода. Адже це важливий компонент для появи життя тут, на Землі Фото: wikipedia

Водень і гелій — не завада для життя

Учені вважають, що навіть планети з первісною атмосферою з водню та гелію, такою, яка була на Землі на початку її історії, можуть бути заселені протягом мільярдів років. Астрономи вважають, що на великих кам'янистих планетах, які схожі на Землю й обертаються на достатній відстані від своєї зірки, щоб там було не дуже спекотно й не дуже холодно, може зберегтися первісна атмосфера з переважанням водню та гелію.

У межах нового дослідження вчені дійшли висновку, що на таких екзопланетах життя могло адаптуватися до подібних умов.

"На Землі можна знайти мікроорганізми в різних екстремальних умовах. Значить, вони можуть вижити в негостинному середовищі. Тому те, що в атмосферах далеких кам'янистих планет переважає водень і гелій — це не обов'язково проблема для існування життя", — говорить Мол Лус.

На Землі первісна атмосфера також складалася з газоподібного водню та гелію, але потім ці елементи зникли, і на зміну їм прийшли важчі кисень і азот.

[ + – ] Учені вважають, що навіть планети з первісною атмосферою з водню та гелію, яка була на Землі на початку її історії, можуть бути заселеними протягом мільярдів років Фото: Seneca-Guns

Тепер залишилося лише знайти потрібні планети

"Можливо, існують планети невеликого розміру, які також втратили свою первісну атмосферу з водню та гелію, і вона стала зовсім іншою. Але ми говоримо про великі кам'янисті планети, які цю атмосферу змогли втримати. На них може бути рідка вода, але знайти такі планети, які мали б ще й правильну масу та перебували в так званій зоні проживання своєї зірки, дуже непросто", — каже Мол Лус.

За словами вчених, зараз космічні телескопи знаходять переважно кам'янисті екзопланети занадто великих розмірів, і вони обертаються занадто близько до своєї зірки. Тому вони не підходять для терміна "потенційно заселена планета". Але швейцарські вчені вважають, що нові космічні обсерваторії, такі як телескоп Вебба, зможуть виявити "правильні" планети.

"Той самий телескоп Вебба зможе виявити потенційні біомаркери, або ознаки життя, на таких планетах. Але треба бути готовими до того, що виявлене життя розвивалося в зовсім інших умовах, ніж на Землі. А значить, ознаки його наявності теж можуть мати зовсім інший вигляд", — каже Мол Лус.

Фокус уже писав про нещодавно відкриту нову екзопланету, яка схожа на Землю, але в 4 рази більша за неї. Вона обертається близько до червоного карлика, але вчені вважають, що, можливо, там вдасться знайти життя.

Що стосується нових відкриттів в астрономії, то Фокус уже писав про те, що нові дані космічного телескопа Gaia показали, що в Сонячній системі в 10 разів більше астероїдів, ніж вважали вчені. Дослідникам навіть вдалося отримати багато нової інформації про ці космічні камені.