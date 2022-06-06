"Супер-Земля" по сусідству. Астрономи відкрили нову екзопланету, де рік триває 11 днів

Знайдена екзопланета в 4 рази більша за Землю й обертається навколо тьмяного червоного карлика.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Японські вчені за допомогою телескопа "Субару" на Гаваях виявили "супер-Землю" — планету, яку назвали Ross 508b. Вона обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за 10,75 дня. Сама ж зірка знаходиться на відстані 36,5 світлових років від Землі, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Супер-Землями" в астрономії називають планети, які за масою не перевершують масу Нептуна, але за розмірами більші за Землю і менші за планети, які називаються "міні-Нептунами"", — говорить автор відкриття Хіроки Харакава з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Нова планета Ross 508b, яку відкрили вчені, знаходиться в зоні проживання своєї зірки, тьмяного червоного карлика. Це область навколо зірки, де не надто спекотно, або не надто холодно, щоб там потенційно могло зародитися життя. Але вчені вважають, що попри це, на цій планеті ймовірніше немає життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

[ + – ] Нова планета Ross 508b, яку відкрили вчені, знаходиться в зоні проживання своєї зірки, тьмяного червоного карлика Фото: wikipedia

За словами Харакави, екзопланета Ross 508b більша за Землю в 4 рази і робить повний оберт навколо зірки Ross 508 за 10,75 дня. Для порівняння Земля обертається навколо Сонця за 365 днів. Але батьківська зірка відкритої планети набагато менша за Сонце і її маса становить приблизно 18% від маси нашої зірки.

[ + – ] Екзопланета Ross 508b більша за Землю в 4 рази і робить повний оберт навколо зірки Ross 508 за 10,75 дня Фото: Daily Mail

Червоний карлик Ross 508, який знаходиться на відстані 36,5 світлових років від нас, є однією з найменших і найтьмяніших зірок, навколо яких виявлена планета. Вчені вважають, що ця "супер-Земля" найімовірніше є кам'янистим світом, як і наша рідна планета.

[ + – ] Японські вчені за допомогою телескопа "Субару" на Гаваях виявили "супер-Землю" — планету, яку назвали Ross 508b Фото: wikipedia

Планету Ross 508b вчені виявили за допомогою методу променевої швидкості або методу Доплера. За допомогою цього методу вчені знаходять екзопланети завдяки змінам швидкості руху зірки, яка схильна до гравітаційного впливу планети, що знаходиться поруч. Також такі зміни впливають і на світло, яке сягає Землі.

Хоча основним методом виявлення екзопланет є зараз транзитний метод, який полягає в тому, що вчені знаходять планету, коли вона проходить на тлі своєї зірки та змінюється її світність. Завдяки цим "провалам" в яскравості астрономи можуть отримати інформацію про саму планету.

Хіроки Харакава вважає, що за допомогою методу Доплера можна відкрити величезну кількість планет, що обертаються навколо тьмяних зірок.

Що стосується планет Сонячної системи, то Фокус вже писав про те, що в червні можна буде спостерігати унікальну подію — парад із 5 планет, які вишикуються в одну лінію на небі.

Також Фокус писав про те, що NASA готується зазирнути в справжнє пекло. Вчені проведуть спостереження за планетою, на якій плавляться каміння та йдуть дощі з лави.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що для міжзоряних подорожей можна використовувати не космічні кораблі, а планети-ізгої.