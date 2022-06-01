Проїхатися на планеті. Учені кажуть, що міжзоряні подорожі можливі без кораблів

Нове дослідження показує, що, використовуючи деякі космічні об'єкти, можна подолати величезні відстані у просторі.

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Щоб досить швидко дістатися найближчої зіркової системи Альфа Центавра, людям потрібно використовувати космічні кораблі, які летіли б зі швидкістю світла. І то на це піде понад 4 роки. Без використання таких двигунів на це піде у десятки разів більше часу. Але що якщо для космічних подорожей використовувати не штучно створений, а відомий природний космічний об'єкт? Як це зробити, адже, можливо, вже подібним способом користуються позаземні цивілізації, у новому дослідженні розповіла американська вчена, повідомляє ScienceAlert.

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Технологічні досягнення людства поки що не можуть дозволити міжзоряні подорожі. Людина поки що навіть не побувала на Марсі. Але може виникнути ситуація, коли людству буде просто необхідно шукати новий будинок. І заселена планета може бути десь в іншій зірковій системі.

Що, якщо Сонце стане небезпечним?

Викладачка фізики й астрономії Ірина Романовська з Громадського коледжу Х'юстона, США, у своїй науковій статті припускає, що людству потрібно буде вилетіти з нашої Сонячної системи, коли Сонце стане червоним гігантом і загрожуватиме знищенням Землі.

Але, можливо, позаземні цивілізації вже зіткнулися з подібною проблемою для їхнього рідного світу та використали незвичайний спосіб для переміщення в космосі.

Романовська вважає, що для міжзоряних мандрівок не обов'язково використовувати космічний корабель. Натомість можна скористатися "послугами" планет, які вільно плавають, або планет-ізгоїв, які ще називають сиротами або бродягами. Можливо, так уже роблять чи робили позаземні цивілізації.

[ + – ] Людству потрібно буде полетіти з нашої Сонячної системи, коли Сонце стане червоним гігантом і загрожуватиме знищенням Землі Фото: NASA

"Я припускаю, що позаземні цивілізації можуть використовувати планети, котрі вільно плавають, як міжзоряний транспорт для досягнення, дослідження і колонізації інших планетарних систем", — говорить Романовська.

І навіть якщо ця планета не пристосована для життя, технологічний рівень позаземної цивілізації може дозволити створити необхідні комфортні умови на ній. Хоча краще, щоб планета була придатною для життя.

Планета-сирота

Вважається, що планета-сирота — це міжзоряний об'єкт, який гравітаційно не пов'язаний з жодною зіркою і вільно переміщається у просторі. Такі планети могли бути викинуті зі своїх зіркових систем або з'явилися так само, як з'являються зірки.

4 сценарії розвитку подій

За словами Романовської, існує 4 варіанти того, як позаземні цивілізації можуть використовувати планету-сироту як транспортний засіб.

Перший сценарій

Учені вважають, що тільки в нашій галактиці може існувати до 50 млрд планет-сиріт. Згідно з першим сценарієм розвитку подій, інопланетна цивілізація може використати планету, що пройшла близько біля їхнього рідного світу.

"Я вважаю, що джерелом планет-сирот може бути Хмара Оорта (сферична область, що оточує Сонячну систему). Туди можуть прилітати планети-сироти. Щось подібне може бути і в рідній зірковій системі інопланетної цивілізації", — каже Романовська.

Вчена вважає, що планети, котрі вільно плавають, проходили близько за космічними мірками до нашої Сонячної системи в минулому і можливо це відбудеться в майбутньому.

Незважаючи на те, що таке утворення, як Хмара Оорта, знаходиться далеко, але розвинена інопланетна цивілізація могла б дістатися туди, якби помітила планету-сироту.

[ + – ] Вважається, що планета-сирота – це міжзоряний об'єкт, який гравітаційно не пов'язаний з жодною зіркою і вільно переміщається у просторі Фото: Universe Today

Другий сценарій

Згідно з другим сценарієм, інопланетна цивілізація могла б використати свої технології, щоб спрямувати планету-сироту підійти ближче до свого світу. І якби планета виявилася непридатною для життя, процес тераформування планети міг би все змінити.

Третій сценарій

Цей варіант пов'язаний з об'єктами у зовнішній частині зоряної системи позаземної цивілізації.

"Прикладом такого об'єкта може бути карликова планета Седна в нашій Сонячній системі. Вона має дуже витягнуту орбіту, тому її відстань від Сонця змінюється від 76 астрономічних одиниць до 937 астрономічних одиниць (для порівняння відстань від Сонця до Нептуна трохи більша, ніж 30 астрономічних одиниць) "Повний оберт навколо Сонця планета робить приблизно за 11 тисяч років. За наявності необхідних технологій і часу на підготовку такий об'єкт можна було б перетворити на рятувальний корабель для цивілізації", — говорить Романовська.

Для цього, як і в попередньому варіанті, потрібно перемістити цю планету ближче до рідного світу розвиненої цивілізації.

[ + – ] Карликова планета Седна. Ілюстрація Фото: Universe Today

Четвертий сценарій

Коли зірка переходить на новий етап своєї еволюції і починає перетворюватися на червоного гіганта, вона розширюється. А значить деякі об'єкти під нею можуть бути викинуті із зіркової системи та стати планетами-сиротами.

"Якби позаземні цивілізації могли точно визначити, коли ці об'єкти будуть викинуті у вигляді планет-сиріт, вони могли б підготувати їх заздалегідь і вивезти із системи, що вмирає", — говорить Романовська.

За словами вченої, всі запропоновані її варіанти розглядають планету-сироту лише як міжзоряний транспортний засіб, а не місце для постійного проживання цивілізації.

Подорож для колонізації

Але з іншого боку, вчена вважає, що такий транспортний засіб цивілізація може використовувати не лише коли існує загроза її загибелі. Так, позаземний розум може подорожувати галактикою і колонізувати інші світи.

"Якщо позаземні цивілізації роблять хоч щось подібне, то ми можемо так виявити їхнє існування, адже вони обов'язково залишать свої сліди у вигляді техносигнатур чи інших артефактів на цих планетах", — каже Романовська.

Як писав Фокус із допомогою нового винаходу NASA може вирішити серйозну проблему освоєння галактики.

Нагадуємо, що вчені назвали точну кількість інопланетних цивілізацій у Чумацькому Шляху та розповіли, коли ж чекати зв'язку з ними.