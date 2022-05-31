Ремонтна база у космосі. NASA може вирішити серйозну проблему освоєння галактики

Космічне агентство планує відправити в космос технологічну новинку, яка може змінити наявні "космічні правила гри".

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NASA планує вже у 2026 році відправити на орбіту новий роботизований космічний апарат, який зможе заправляти та лагодити космічні супутники, а також згодом цю технологію можна буде застосувати для будівництва космічних кораблів і баз на орбіті Землі, Місяця та Марса, повідомляє Inverse.

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Новий космічний апарат під назвою OSAM-1 оснащений спеціальними маніпуляторами та необхідним обладнанням, за допомогою якого він зможе проводити ремонт і заправку супутників, навіть якщо ці апарати не призначені для обслуговування на орбіті. Але надалі NASA планує створити подібні апарати, які зможуть зробити справжню космічну революцію, адже вони створюватимуть нові об'єкти у космосі самостійно під чуйним керівництвом фахівців Землі.

Перший політ OSAM-1

Перше випробування апарату OSAM-1 має відбутися вже в 2026 році. За планом роботизований апарат вирушить до супутника Landsat 7, який знаходиться на навколоземній орбіті з 1999 року на висоті 705 км. Він має провести заправку супутника паливом, провести його модернізацію і відправити на нову орбіту.

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Учені з NASA хочуть перевірити нову технологію, яка допоможе ремонтувати супутники, що вийшли з ладу, а також подібні апарати будуть корисні для технічного обслуговування майбутніх космічних кораблів, а також будівництва та ремонту споруд на орбіті Землі, Місяця та Марса під час майбутнього освоєння людиною Сонячної системи.

[ + – ] Перше випробування апарату OSAM-1 має відбутися вже в 2026 році. За планом роботизований апарат вирушить до супутника Landsat 7, який знаходиться на навколоземній орбіті з 1999 року на висоті 705 км. Він має провести заправку супутника паливом, провести його модернізацію і відправити на нову орбіту Фото: NASA

Спочатку ідею створення такого апарату озвучив відомий інженер NASA Френк Чеполліне, котрий до виходу з агентства займався створенням спеціальних приладів для ремонту астронавтами космічного телескопа Габбл.

Цю ідею підхопило нове покоління інженерів, і тепер розробка та запуск космічного апарату OSAM-1 отримали необхідне фінансування. Але попереду ще багато роботи, кажуть у NASA, проте згідно з планом, запуск має відбутися вже в 2026 році.

"Це абсолютно нова технологія, нові прилади, спеціалізовані маніпулятори для захоплення супутника, адаптери для стикування і все це вимагає ретельного опрацювання до дуже дрібних деталей", — говорить Росс Генрі з NASA.

Що робитиме апарат OSAM-1 на орбіті?

На борту нового космічного апарату під час випробувальної місії перебуватиме 122 кг палива та 115 кг він повинен буде передати супутнику Landsat 7 за допомогою маніпуляторів і спеціальних шлангів. Процес дозаправки буде відбуватися на швидкості приблизно 26,5 тисячі км/год, з якої рухатимуться апарат і супутник. OSAM-1 буде оснащений декількома камерами, які йому необхідні для орієнтації та ухвалення правильних рішень, а також для того, щоб фахівці місії на Землі могли стежити за тим, що відбувається, і давати "підказки" космічній роботі.

[ + – ] Поки що в NASA займаються створенням усіх необхідних приладів для апарату OSAM-1 Фото: NASA

Також у NASA хочуть перевірити здатність апарату створювати нові об'єкти у космосі. Зокрема, він має зібрати на орбіті 3-метрову антену зв'язку і вона повинна буде відразу ж після складання передати сигнал на Землю. Крім цього, космічний робот за допомогою своїх маніпуляторів має побудувати 10-метрову легку композитну балку, щоб у NASA могли перевірити можливість будівництва великих космічних кораблів на орбіті Землі.

Поки що NASA отримало фінансування лише на одноразове випробування нового космічного роботизованого апарату. Тому після виконання всіх поставлених завдань, OSAM 1 буде виведено з орбіти та спалено в атмосфері Землі.

"Я сподіваюся, що в майбутньому нам вдасться створити цілий флот подібних апаратів, які зможуть будувати бази, космічні кораблі в космосі та навіть космічні телескопи. Це буде основою майбутньої колонізації Сонячної системи", — говорить Генрі.

Якщо говорити про колонізацію найближчих планет, то Фокус уже писав про те, що англійський учений вважає, що Марс колонізують кіборги.