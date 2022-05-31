Ремонтная база в космосе. NASA может решить серьезную проблему освоения галактики

Космическое агентство планирует отправить в космос технологическую новинку, которая может изменить существующие "космические правила игры".

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NASA планирует уже в 2026 году отправить на орбиту новый роботизированный космический аппарат, который сможет заправлять и чинить космические спутники, а также со временем эту технологию можно будет применить для строительства космических кораблей и баз на орбите Земли, Луны и Марса, сообщает Inverse.

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Новый космический аппарат под названием OSAM-1 оснащен специальными манипуляторами и необходимым оборудованием, с помощью которого он сможет проводить ремонт и заправку спутников, даже если эти аппараты не предназначены для обслуживания на орбите. Но в дальнейшем NASA планирует создать подобные аппараты, которые смогут произвести настоящую космическую революцию, ведь они будут создавать новые объекты в космосе самостоятельно под чутким руководством специалистов на Земле.

Первый полет OSAM-1

Первое испытание аппарата OSAM-1 должно состояться уже в 2026 году. По плану роботизированный аппарат отправится к спутнику Landsat 7, который находится на околоземной орбите с 1999 года на высоте 705 км. Он должен будет провести заправку спутника топливом, провести его модернизацию и отправить на новую орбиту.

Ученые из NASA хотят проверить новую технологию, которая поможет ремонтировать спутники, вышедшие из строя, а также подобные аппараты будут полезны для технического обслуживания будущих космических кораблей, а также строительства и ремонта сооружений на орбите Земли, Луны и Марса во время будущего освоения человеком Солнечной системы.

[ + – ] Первое испытание аппарата OSAM-1 должно состоятся уже в 2026 году. По плану роботизированный аппарат отправится к спутнику Landsat 7, который находится на околоземной орбите с 1999 года на высоте 705 км. Он должен будет провести заправку спутника топливом, провести его модернизацию и отправить на новую орбиту Фото: NASA

Изначально идею создания такого аппарата озвучил известный инженер NASA Фрэнк Чеполлине, который до ухода из агентства занимался созданием специальных приборов для ремонта астронавтами космического телескопа Хаббл.

Эту идею подхватило новое поколение инженеров и теперь разработка и запуск космического аппарата OSAM-1 получили необходимое финансирование. Но впереди еще много работы, говорят в NASA, и тем не менее согласно плану, запуск должен состояться уже в 2026 году.

"Это абсолютно новая технология, новые приборы, специализированные манипуляторы для захвата спутника, адаптеры для стыковки и все это требует тщательной проработки вплоть до очень мелких деталей", — говорит Росс Генри из NASA.

Что будет делать аппарат OSAM-1 на орбите?

На борту нового космического аппарата во время испытательной миссии будет находиться 122 кг топлива и 115 кг он должен будет передать спутнику Landsat 7 с помощью манипуляторов и специальных шлангов. Процесс дозаправки будет происходит на скорости примерно 26,5 тысяч км/час, с которой будут двигаться аппарат и спутник. OSAM-1 будет оснащен несколькими камерами, которые ему необходимы для ориентации и принятия правильных решений, а также для того, чтобы специалисты миссии на Земле могли следить за происходящим и давать "подсказки" космическому роботу.

[ + – ] Пока что в NASA занимаются созданием всех необходимых приборов для аппарата OSAM-1 Фото: NASA

Также в NASA хотят проверить способность аппарата создавать новые объекты в космосе. В частности, он должен будет собрать на орбите 3-метровую антенну связи и она должна будет сразу же после сборки передать сигнал на Землю. Кроме этого, космический робот с помощью своих манипуляторов должен будет построить 10-метровую легкую композитную балку, чтобы в NASA могли проверить возможность строительства крупных космических кораблей на орбите Земли.

Пока что NASA получило финансирование только на одноразовое испытание нового космического роботизированного аппарата. Поэтому после выполнения всех поставленных задач, OSAM 1 будет выведен с орбиты и сожжен в атмосфере Земли.

"Я надеюсь, что в будущем нам удастся создать целый флот подобных аппаратов, которые смогут строить базы, космические корабли в космосе и даже космические телескопы. Это будет основа для будущей колонизации Солнечной системы", — говорит Генри.

Если говорить о колонизации ближайших планет, то Фокус уже писал о том, что английский ученый считает, что Марс колонизируют киборги.