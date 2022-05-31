Названа точна кількість інопланетних цивілізацій у Чумацькому Шляху: коли чекати на контакт

Нове дослідження передбачає наявність величезної кількості цивілізацій, але лише деякі з них можуть зв'язатися з нами.

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Астрономи Веньцзе Сонг і Хе Гао з Пекінського педагогічного університету у своїй новій науковій статті припускають, що в Чумацькому Шляху може бути 42 777 розумних інопланетних цивілізацій та одна з них може надіслати нам повідомлення десь у найближчі 2 тисячі років, пише Forbes.

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Нове дослідження може бути потенційним рішенням парадоксу Фермі, який говорить про те, що якщо в галактиці існує багато інопланетних розумних цивілізацій, то чому ми досі не отримали від них жодного повідомлення.

Тисячі позаземних цивілізацій

У своїй статті китайські вчені пропонують теоретичні розрахунки, які показують, що в Чумацькому Шляху може існувати 42 777 розумних цивілізацій. Але це ще не означає, що вони досягли необхідного рівня технологічного розвитку, щоб відправити нам повідомлення і тим паче стати цивілізацією, яка подорожує між зірками.

У розрахунках учених існує багато невідомих, які були б відомі, то мали б велике значення для отриманих результатів. Згідно з гіпотезою, яка називається Великий фільтр, яка намагається дозволити парадокс Фермі, для того, щоб цивілізація стала високорозвиненою, необхідне виконання багатьох факторів:

необхідна планета, де може з'явитися життя;

життя там має все-таки виникнути;

потім має з'явитися розумний вид;

і, зрештою, цей вид може досягти рівня людської цивілізації чи вище.

Але згідно з цією гіпотезою, якщо ми досі не отримали сигнал від інопланетян, то вони не досягли необхідного рівня розвитку, або ця цивілізація вже загинула.

[ + – ] Учені вважають, що в Чумацькому Шляху можуть існувати понад 40 тисяч цивілізацій Фото: Titan

Не всі з цих цивілізацій досить розвинені

Учені у новому дослідженні припускають, що з більш ніж 42 тисяч цивілізацій, хоч це число і може мати статистичні помилки, лише 0,1% цивілізацій можуть стати досить розвиненими, щоб вступити в контакт з іншою цивілізацією. І для цього позаземним розумним видам необхідно пройти тривалий період еволюції.

Автори нового дослідження вважають, що людство зможе отримати сигнал від позаземного розуму протягом найближчих двох тисяч років. Тобто, як мінімум, одне повідомлення від однієї цивілізації.

Величина 0,1% є оптимістичним показником для потенційних розвинених цивілізацій у нашій галактиці. Згідно з песимістичними оцінками вчених, таких цивілізацій існує всього 0,01%. У такому разі людям доведеться чекати повідомлення від інопланетян приблизно 400 тисяч років.

"Але і це значення може бути дуже високим, а це означає, що кількість розумних цивілізацій, які досягли необхідного технічного рівня ще менше. Відповідно, шанс отримати сигнал від позаземного розуму також дуже малий", — кажуть вчені.

[ + – ] На деяких планетах могли з'явитися розумні цивілізації, але не всі з них досягли необхідного технічного рівня, щоб надсилати або отримувати повідомлення Фото: wikipedia

Повідомлення для інопланетян

Поки що єдиним повідомленням, як вважають вчені, що прийшло від інопланетян, був сигнал "Вау", який зафіксували астрономи ще в 1977 році. Це був радіосигнал тривалістю всього 72 секунди, але він ніколи не повторювався.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що знайшли джерело цього сигналу. Він може бути надісланий з планети, яка обертається навколо дуже схожої на Сонце зірки під назвою 2MASS 19281982-2640123. Але ця зірка знаходиться на відстані 1 800 світлових років від нас, а це означає, що цей сигнал йшов до нас 1800 років. І якщо ми надішлемо туди наше повідомлення, то воно також триватиме стільки ж часу і стільки ж знадобиться, щоб отримати зворотний зв'язок.

Фокус уже писав про те, що найближчим часом NASA надішле нове повідомлення для потенційних інопланетян. Цей сигнал буде відправлений у зоряне скупчення неподалік центру Чумацького Шляху, яке знаходиться на відстані кілька тисяч світлових років.

Ще в 1974 році NASA відправило повідомлення в зоряне скупчення M13, яке знаходиться на відстані 25 000 світлових років від Землі. Ми вважаємо, щоб інопланетяни могли розшифрувати цей сигнал вони повинні бути досить високорозвиненою цивілізацією. Але з іншого боку, можливо, повідомлення від них уже надіслане нам, але ми поки що не може його отримати, тому що не досягли необхідного технологічного рівня", — кажуть учені.

Дослідники вважають, що навіть якщо в галактиці є хоча б невелика кількість розвинених цивілізацій, то величезні відстані в космосі не дозволяють нам обмінюватися повідомленнями.

Але як уже писав Фокус, учені вважають, що можливо розвинені позаземні цивілізації вже знають про нас і просто не хочуть вступати в контакт.