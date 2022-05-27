Астероїд чи інопланетяни. Вчені розповіли, що швидше знищить людство

Якщо позаземна цивілізація існує, то найімовірніше вона давно вже знає про нас. Але чомусь не хоче показуватись.

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У своїй статті для видання Forbes науковий оглядач Ерік Мек розмірковує про те, якою є ймовірність того, що потенційні інопланетяни можуть вдертися на Землю та знищити нашу цивілізацію.

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Якщо десь і існує позаземний високорозвинений розум і якщо припустити, що ці інопланетяни розвиваються так само як наша цивілізація, то боятися їхнього вторгнення потрібно менше, ніж падіння потенційно небезпечного астероїда.

Такі висновки можна зробити, ґрунтуючись на статті популяризатора науки про космос, позаземне життя і потенційно населені планети, YouTube-блогера Альберто Кабальєро, пише Мек. Цю статтю не рецензували відомі вчені, але в ній порушують цікаве питання: чи можемо ми судити про інші потенційні розвинені цивілізації в космосі на основі знань про еволюцію нашого суспільства?

Альберто Кабальеро у своїй статті розглядає різні припущення щодо наявності позаземних цивілізацій, зокрема звертається до рівняння Дрейка. За допомогою цієї формули можна оцінити ймовірну кількість технологічно розвинених цивілізацій у галактиці, з якими земляни можуть вступити в контакт. Кабальєро робить висновок, що навіть якщо ці цивілізації існують, то їхнє бажання вдертися на іншу планету практично дорівнює нулю.

[ + – ] Альберто Кабальеро у своїй статті розглядає різні припущення щодо наявності позаземних цивілізацій, у тому числі звертається до рівняння Дрейка. За допомогою цієї формули можна оцінити ймовірну кількість технологічно розвинених цивілізацій у галактиці, з якими земляни можуть вступити в контакт. Кабальєро робить висновок, що навіть якщо ці цивілізації існують, то їхнє бажання вдертися на іншу планету практично дорівнює нулю Фото: ESA/Hubble & NASA

Кабальєро припускає, що ворожість позаземної цивілізації можна оцінити з урахуванням розвитку нашого суспільства. Він вважає, що з огляду на кількість воєн на Землі, яких стало значно менше за останні 70 років, коли ми станемо цивілізацією міжзоряного масштабу, ми будемо дуже миролюбними. Такий самий висновок можна застосувати й до позаземних цивілізацій.

Ця логіка здається трохи дивною, адже незрозуміло, чому ми повинні вважати, що позаземні цивілізації пройдуть такі еволюційні етапи, як і ми. І взагалі, ми навіть не уявляємо, якими можуть бути представники позаземного розуму. Проте ця теорія є досить цікавою, пише Мек.

Найімовірніше, в основі міркувань Кабальєро лежить бажання деяких учених все-таки налагодити обмін повідомленнями з іншою цивілізацією.

"Можна відправити тисячі повідомлень у космос у напрямку різних потенційно населених планет, і я вважаю, що ймовірність того, що вони вдеруться на Землю після того, як дізнаються про нас, майже така сама, як ймовірність падіння астероїда", — пише у своїй статті Кабальєро.

Але всі ці припущення засновані на припущенні про те, що всі цивілізації в нашій галактиці йдуть таким же еволюційним шляхом, як і ми, пише Мек. Але земляни посилають потенційним інопланетянам свої повідомлення вже давно, проте відповіді так і не надійшло. І деякі вчені таки бояться того, що наші повідомлення можуть спровокувати вторгнення інопланетян, адже ми нічого про них не знаємо.

Але я маю власне припущення, пише Мек. Будь-яка розвинена цивілізація, яка вже може подорожувати між зірками, мабуть, вже просканувала галактику та вловила наше повідомлення. Тобто найімовірніше ці цивілізації про нас знають і якби хотіли, то давно вже вдерлися б на нашу планету. Або ці інопланетяни просто не вважають, що на нас потрібно витрачати свої сили, резюмує Мек.