Астероид или инопланетяне. Ученые рассказали, что быстрее уничтожит человечество

Если внеземная цивилизация существует, то скорее всего она давно уже знает о нас. Но почему-то не хочет себя показывать.

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В своей статье для издания Forbes научный обозреватель Эрик Мэк размышляет о том, какова вероятность того, что потенциальные инопланетяне могут вторгнуться на Землю и уничтожить нашу цивилизацию.

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Если где-то и существует внеземной высокоразвитый разум и если предположить, что эти инопланетяне развиваются так же как наша цивилизация, то бояться их вторжения нужно меньше, чем падения потенциально опасного астероида.

Такие выводы можно сделать, основываясь на статье популяризатора науки о космосе, внеземной жизни и потенциально обитаемых планетах, YouTube-блогера Альберто Кабальеро, пишет Мэк. Эта статья не рецензировалась известными учеными, но в ней поднимается интересный вопрос: можем ли мы судить о других потенциальных развитых цивилизациях в космосе на основе знаний о эволюции нашего общества?

Альберто Кабальеро в своей статье рассматривает разные предположения касательно наличия внеземных цивилизаций, в том числе обращается и к уравнению Дрейка. С помощью этой формулы можно оценить вероятное количество технологически развитых цивилизаций в галактике, с которыми земляне могут вступить в контакт. Кабальеро делает вывод, что даже если эти цивилизации существуют, то их желание вторгнуться на другую планету практически равно нулю.

[ + – ] Альберто Кабальеро в своей статье рассматривает разные предположения касательно наличия внеземных цивилизаций, в том числе обращается и к уравнению Дрейка. С помощью этой формулы можно оценить вероятное количество технологически развитых цивилизаций в галактике, с которыми земляне могут вступить в контакт. Кабальеро делает вывод, что даже если эти цивилизации существуют, то их желание вторгнутся на другую планету практически равно нулю Фото: ESA/Hubble & NASA

Кабальеро предполагает, что враждебность внеземной цивилизации можно оценить на основе развития нашего общества. Он считает, что, учитывая количество войн на Земле, которых стало значительно меньше за последние 70 лет, когда мы станем цивилизацией межзвездного масштаба, мы будем очень миролюбивыми. Такой же вывод можно применить и к внеземным цивилизациям.

Эта логика кажется немного странной, ведь непонятно почему мы должны считать, что внеземные цивилизации пройдут такие эволюционные этапы, как и мы. И вообще мы даже не представляем, какие могут быть представители внеземного разума. Тем не менее эта теория достаточно интересна, пишет Мэк.

Скорее всего в основе рассуждений Кабальеро лежит желание некоторых ученых все-таки наладить обмен сообщениями с другой цивилизацией.

"Можно отправить тысячи сообщений в космос в направлении разных потенциально обитаемых планет, и я считаю, что вероятность того, что они вторгнутся на Землю после того, как узнают о нас почти такая же как вероятность падения астероида", — пишет в своей статье Кабальеро.

Но все эти догадки основаны на предположении о том, что все цивилизации в нашей галактике идут по такому же эволюционному пути, как и мы, пишет Мэк. Но земляне посылают потенциальным инопланетянам свои сообщения уже давно, но ответа так и не пришло. И некоторые ученые все-таки боятся того, что наши сообщения могут спровоцировать вторжение инопланетян, ведь мы ничего о них не знаем.

Но у меня есть собственное предположение, пишет Мэк. Любая развитая цивилизация, которая уже может путешествовать между звездами, вероятно, уже просканировала галактику и уловила наше сообщение. То есть скорее всего, эти цивилизации о нас знают и если бы хотели, то давно уже вторглись бы на нашу планету. Или же эти инопланетяне просто не считают, что на нас нужно тратить свои силы, резюмирует Мэк.