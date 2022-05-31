Названо точное число инопланетных цивилизаций в Млечном Пути: когда ждать контакта

Новое исследование предполагает наличие огромного количества цивилизаций, но только лишь немногие из них могут связаться с нами.

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Астрономы Вэньцзе Сонг и Хэ Гао из Пекинского педагогического университета в своей новой научной статье предполагают, что в Млечном Пути может быть 42 777 разумных инопланетных цивилизаций и одна из них может отправить нам сообщение где-то в ближайшие 2 тысячи лет, пишет Forbes.

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Новое исследование может быть потенциальным решением парадокса Ферми, который говорит о том, что если в галактике существует много инопланетных разумных цивилизаций, то почему мы до сих пор не получили от них одного сообщения.

Тысячи внеземных цивилизаций

В своей статье китайские ученые предлагают теоретические расчеты, которые показывают, что в Млечном Пути может существовать 42 777 разумных цивилизаций. Но это еще не означает, что все они достигли необходимого уровня технологического развития, чтобы отправить нам сообщение и тем более стать цивилизацией, которая путешествует между звездами.

В расчетах ученых существует много неизвестных, которые бы были известны, то имели бы огромное значение для полученных результатов. Согласно гипотезе, которая называется Великий фильтр, которая пытается разрешить парадокс Ферми, для того, чтобы цивилизация стала высокоразвитой необходимо выполнение многих факторов:

Необходима планета, на которой может появиться жизнь;

Жизнь там должна все-таки возникнуть;

Потом должен появиться разумный вид;

И в конце концов, этот вид может достичь уровня человеческой цивилизации или выше.

Но согласно этой гипотезе, если мы до сих пор не получили сигнал от инопланетян, то значит они не достигли необходимого уровня развития, либо эта цивилизация уже погибла.

[ + – ] Ученые считают, что в Млечном Пути могут существоать более 40 тысяч цивилизаций Фото: NASA/JPL

Не все из этих цивилизаций достаточно развиты

Ученые в новом исследовании предполагают, что из более, чем 42 тысяч цивилизаций, хоть это число и может иметь статистические ошибки, только 0,1% цивилизаций могут стать достаточно развитыми, чтобы вступить в контакт с другой цивилизацией. И для этого внеземным разумным видам нужно пройти длительный период эволюции.

Авторы нового исследования считают, что человечество сможет получить сигнал от внеземного разума в течение ближайших 2 тысяч лет. То есть как минимум одно сообщение от одной цивилизации.

Величина в 0,1% является оптимистичным показателем для потенциальных развитых цивилизаций в нашей галактике. Согласно пессимистичным оценкам ученых, то таких цивилизаций существует всего 0,01%. В таком случае, людям придется ждать сообщения от инопланетян примерно 400 тысяч лет.

"Но и это значение может быть очень высоким, а это значит, что количество разумных цивилизаций, которые достигли необходимого технического уровня еще меньше. Соответственно шанс получить сигнал от внеземного разума также очень мал", — говорят ученые.

[ + – ] На некоторых планетах могли появится разумные цивилизации, но не все из них достигли необходимого технического уровня, чтобы отправлять или принимать сообщения Фото: wikipedia

Сообщения для инопланетян

Пока что единственным сообщением, как считают ученые, которое пришло от инопланетян, был сигнал "Вау", который зафиксировали астрономы еще в 1977 году. Это был радиосигнал длительностью всего 72 секунды, но больше он никогда не повторялся.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что обнаружили источник этого сигнала. Он может быть послан с планеты, которая вращается вокруг очень похожей на Солнце звезды под названием 2MASS 19281982-2640123. Но эта звезда находится на расстоянии 1800 световых лет от нас, а это значит, что этот сигнал шел к нам 1800 лет. И если мы отправим туда наше сообщение, то оно также будет идти столько же времени и столько же понадобится, чтобы получить обратную связь.

Фокус уже писал о том, что в ближайшее время NASA отправит новое сообщение для потенциальных инопланетян. Этот сигнал будет отправлен в звездное скопление недалеко от центра Млечного Пути, которое находится на расстоянии в несколько тысяч световых лет.

"Еще в 1974 году NASA отправило сообщение в звездное скопление M13, которое находится на расстоянии 25 000 световых лет от Земли. Мы считаем, чтобы инопланетяне могли расшифровать этот сигнал они должны быть достаточно высокоразвитой цивилизацией. Но с другой стороны возможно сообщение от них уже отправлено нам, но мы пока не может его получить, так как не достигли необходимого технологического уровня", — говорят ученые.

Исследователи считают, что даже если в галактике имеется хотя бы небольшое количество развитых цивилизаций, то огромные расстояния в космосе не позволяют пока нам обмениваться сообщениями.

Но как уже писал Фокус, ученые считают, что возможно развитые внеземные цивилизации уже знают о нас и просто не хотят вступать в контакт.