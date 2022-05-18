Инопланетное послание. Спустя 45 лет ученые объяснили "Вау"-сигнал из дальнего космоса

Астрономы нашли возможное место, откуда мог прийти сигнал "Вау", обнаруженный в 1977 году.

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С 1960 года астрономы пытаются принять сигнал от потенциальных представителей внеземных цивилизаций, но пока что никаких намеков на то, что инопланетяне существуют нет. Самым известным "сигналом от инопланетян" считается 72-секундный радиосигнал, который пришел из космоса и его принял наземный радиотелескоп в 1977 году. Сигнал, который получил название сигнал "Вау" несколько разочаровал астрономов, так как он больше не повторялся. Но теперь ученый Альберто Кабальеро из проекта The Habitable Exoplanet Hunting Project (который занимается поиском обитаемых экзопланет) опубликовал исследование, в котором предложил в качестве возможного места, откуда мог прийти загадочный сигнал, звезду похожую на наше Солнце, сообщает Inverse.

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Что такое сигнал "Вау"?

Астроном Джерри Эйман обнаружил загадочный радиосигнал, который пришел из космоса поздно вечером 15 августа 1977 года. Это произошло, когда радиотелескоп "Большое ухо", который принадлежит Университету штата Огайо, проводил сканирование части космоса, которая находится в созвездии Стрельца. Этот сигнал был в 20 раз сильнее, чем фоновое излучение. Все характеристики сигнала соответствовали тому, что это может быть сигнал от внеземной цивилизации.

На следующее утро Эйман распечатал запись сигнала, состоящую из группы символов, и был удивлен тому насколько они совпадают с теоретическими характеристиками сигнала, который могли прислать инопланетяне. Поэтому ученый и написал на распечатке слово "Вау". С тех пор этот сигнал так и называют.

[ + – ] Астроном распечатал запись сигнала, состоящую из группы символов, и был удивлен тому насколько они совпадают с теоретическими характеристиками сигнала, который могли прислать инопланетяне. Поэтому ученый и написал на распечатке слово "Вау". С тех пор этот сигнал так и называют Фото: Inverse/Shutterstock

Как происходил поиск потенциального места, откуда пришел сигнал "Вау"?

"Если речь идет о поиске внеземной жизни, то сигнал "Вау" до сих пор считают лучшим кандидатом в сигнал, который могли прислать инопланетяне. Но за 45 лет астрономы не обнаружили никаких подобных сигналов", — говорит автор нового исследования Альберто Кабальеро.

До сих пор ученые искали подобные сигналы просто в том же участке космоса. Но Кабальеро сосредоточил свои поиски на звездах, вокруг которых могут вращаться потенциально обитаемые планеты, похожие на Землю, на которых может быть жизнь в том виде, какой мы ее знаем.

С помощью данных космического телескопа Gaia ученый изучил два участка космоса с тысячами звезд в каждом, из которых мог прилететь сигнал "Вау". Дело в том, что радиотелескоп "Большое ухо" имеет две антенны, направленные в разные стороны, и не известно какая из них приняла таинственный сигнал.

[ + – ] С помощью данных космического телескопа Gaia ученый изучил два участка космоса с тысячами звезд в каждом, из которых мог прилететь сигнал "Вау" Фото: ESA

Среди тысяч звезд, астроном сосредоточил свое внимание на звездах G- и K-класса. Звезды G-класса – это желтые карлики, как и наше Солнце. Звезды К-класса – это оранжевые карлики, которые очень похожи на Солнце и вокруг них могут быть планеты, на которых жизнь может развиваться еще в лучших условиях, чем на Земле.

Потенциальный источник сигнала обнаружен

В результате исследования Альберто Кабальеро обнаружил среди тысяч звезд 66, которые принадлежали к вышеописанным классам. Но из них он выделил звезду под названием 2MASS 19281982-2640123, которая максимально похожа на Солнце по размеру, температуре и яркости. Эта звезда находится примерно на расстоянии в 1800 световых лет от нас.

Также астроном выделил еще 2 звезды, у которых может быть похожая яркость и температура, как и у Солнца. Еще 14 звезд, по словам Кабальеро, потенциально имеют схожую с Солнцем температуру, но пока нет данных о их яркости.

"Я считаю, что любая из этих 66 звезд может стать предметом тщательного изучения. Но звезда 2MASS 19281982-2640123 и еще несколько звезд имеют все шансы на то, что вокруг них вращаются потенциально обитаемые планеты. Именно отсюда мог прийти сигнал "Вау", — говорит Кабальеро.

[ + – ] По словам астронома, если же сигнал пришел с планеты, которая находится возле звезды 2MASS 19281982-2640123, то потребуются сотни лет, чтобы туда долетел ответ с Земли Фото: NASA

По словам астронома, если же сигнал пришел с планеты, которая находится возле звезды 2MASS 19281982-2640123, то потребуются сотни лет, чтобы туда долетел ответ с Земли.

"Я предлагаю сосредоточить свое внимание на поисках экзопланет в этой звездной системе и признаков техносигнатур, которые будут свидетельствовать о наличии там внеземной цивилизации. Но не стоит отбрасывать и поиски в других описанных мной системах", — говорит Кабальеро.

Как уже писал Фокус, во время публичных слушаний в Конгрессе США, Пентагон сообщил о 400 случаях наблюдений на Земле НЛО. Но большинство этих явлений не поддаются объяснению.