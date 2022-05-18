Інопланетне послання. Через 45 років вчені пояснили "Вау"-сигнал із далекого космосу

Астрономи знайшли можливе місце, звідки міг прийти сигнал "Вау", виявлений у 1977 році.

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З 1960 року астрономи намагаються прийняти сигнал від потенційних представників позаземних цивілізацій, але поки нема жодних натяків на те, що інопланетяни існують. Найвідомішим "сигналом від інопланетян" вважають 72-секундний радіосигнал, який прийшов із космосу та його прийняв наземний радіотелескоп у 1977 році. Сигнал, який отримав назву сигнал "Вау", трохи розчарував астрономів, оскільки він більше не повторювався. Але тепер учений Альберто Кабальєро з проєкту The Habitable Exoplanet Hunting Project (який займається пошуком населених екзопланет) опублікував дослідження, в якому запропонував як можливе місце, звідки міг прийти загадковий сигнал, зірку схожу на наше Сонце, повідомляє Inverse.

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Що таке сигнал "Вау"?

Астроном Джеррі Ейман виявив загадковий радіосигнал, який прийшов із космосу пізно ввечері, 15 серпня 1977 року. Це сталося, коли радіотелескоп "Велике вухо", що належить до Університету штату Огайо, проводив сканування частини космосу, що знаходиться в сузір'ї Стрільця. Цей сигнал був у 20 разів сильніший за фонове випромінювання. Всі характеристики сигналу відповідали тому, що це може бути сигнал від позаземної цивілізації.

Наступного ранку Ейман видрукував запис сигналу, що складається з групи символів, і був здивований, наскільки вони збігаються з теоретичними характеристиками сигналу, який могли надіслати інопланетяни. Тому вчений і написав на роздруківці слово "Вау". Відтоді цей сигнал так і називають.

[ + – ] Астроном роздрукував запис сигналу, що складається з групи символів, і був здивований, наскільки вони збігаються з теоретичними характеристиками сигналу, який могли надіслати інопланетяни. Тому вчений і написав на роздруківці слово "Вау". Відтоді цей сигнал так і називають Фото: Inverse/Shutterstock

Як відбувався пошук потенційного місця, звідки надійшов сигнал "Вау"?

"Якщо йдеться про пошук позаземного життя, то сигнал "Вау" досі вважають найкращим кандидатом у сигнали, який могли надіслати інопланетяни. Але за 45 років астрономи не виявили жодних таких сигналів", — каже автор нового дослідження Альберто Кабальєро.

Досі вчені шукали такі сигнали просто на тій самій ділянці космосу. Але Кабальєро зосередив свої пошуки на зірках, навколо яких можуть обертатися потенційно заселені планети, схожі на Землю, на яких може бути життя в тому вигляді, яким ми його знаємо.

За допомогою даних космічного телескопа Gaia вчений вивчив дві ділянки космосу з тисячами зірок у кожній, з яких міг прилетіти сигнал "Вау". Річ у тому, що радіотелескоп "Велике вухо" має дві антени, спрямовані в різні боки, і невідомо, яка з них прийняла таємничий сигнал.

[ + – ] За допомогою даних космічного телескопа Gaia вчений вивчив дві ділянки космосу з тисячами зірок у кожній, з яких міг прилетіти сигнал "Вау" Фото: Apophis

Серед тисяч зірок астроном зосередив свою увагу на зірках G- і K-класу. Зірки G-класу — це жовті карлики, як і наше Сонце. Зірки К-класу — це оранжеві карлики, які дуже схожі на Сонце і навколо них можуть бути планети, на яких життя може розвиватися ще за кращих умов, ніж на Землі.

Потенційне джерело сигналу виявлено

В результаті дослідження Альберто Кабальєро виявив серед тисяч зірок 66, які належали до вищеописаних класів. Але з них він виділив зірку під назвою 2MASS 19281982-2640123, яка максимально схожа на Сонце за розміром, температурою та яскравістю. Ця зірка знаходиться приблизно на відстані 1800 світлових років від нас.

Також астроном виділив ще дві зірки, в яких може бути схожа яскравість і температура, як і в Сонця. Ще 14 зірок, за словами Кабальєро, потенційно мають схожу із Сонцем температуру, але поки немає даних про їхню яскравість.

"Я вважаю, що будь-яка з цих 66 зірок може стати предметом ретельного вивчення. Але зірка 2MASS 19281982-2640123 і ще кілька зірок мають усі шанси на те, що навколо них обертаються потенційно заселені планети. Саме звідси міг прийти сигнал "Вау", — каже Кабальєро.

[ + – ] За словами астронома, якщо сигнал прийшов з планети, яка знаходиться біля зірки 2MASS 19281982-2640123, то знадобляться сотні років, щоб туди долетіла відповідь із Землі Фото: ISS

За словами астронома, якщо сигнал прийшов з планети, яка знаходиться біля зірки 2MASS 19281982-2640123, то знадобляться сотні років, щоб туди долетіла відповідь із Землі.

"Я пропоную зосередити свою увагу на пошуках екзопланет у цій зоряній системі та ознак техносигнатур, які свідчать про наявність там позаземної цивілізації. Але не варто відкидати й пошуки в інших описаних мною системах", — каже Кабальєро.

Як уже писав Фокус, під час публічних слухань у Конгресі США, Пентагон повідомив про 400 випадків спостережень на Землі НЛО. Але більшість цих явищ не пояснюють.