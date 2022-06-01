Прокатиться на планете. Ученые говорят, что межзвездные путешествия возможны без кораблей

Новое исследование показывает, что используя некоторые космические объекты, можно преодолеть огромные расстояния в пространстве.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Чтобы достаточно быстро добраться до ближайшей звездной системы Альфа Центавра, людям нужно использовать космические корабли, которые бы летели со скоростью света. И то на это уйдет более 4 лет. Без использования таких двигателей на это уйдет в десятки раз больше времени. Но, что если для космических путешествий использовать не искусственно созданный, а известный природный космический объект? Как это сделать, ведь возможно уже подобным способом пользуются внеземные цивилизации, в новом исследовании рассказала американская ученая, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Технологические достижения человечества пока не могут позволить межзвездных путешествий. Человек пока даже не побывал на Марсе. Но, может возникнуть ситуация, когда человечеству будет просто необходимо искать новый дом. И обитаемая планета может находиться где-то в другой звездной системе.

Что если Солнце станет опасным?

Преподаватель физики и астрономии Ирина Романовская из Общественного колледжа Хьюстона, США, в своей научной статье предполагает, что человечеству нужно будет улететь из нашей Солнечной системы, когда Солнце станет красным гигантом и будет угрожать уничтожением Земли.

Но, возможно внеземные цивилизации уже столкнулись с подобной проблемой для их родного мира и использовали необычный способ для перемещения в космосе.

Романовская считает, что для межзвездных путешествий не обязательно использовать космический корабль. Вместо этого можно воспользоваться "услугами" свободно плавающих планет или планет-изгоев, которые еще называют сиротами или бродягами. Возможно, так уже делают или делали внеземные цивилизации.

[ + – ] Человечеству нужно будет улететь из нашей Солнечной системы, когда Солнце станет красным гигантом и будет угрожать уничтожением Земли Фото: NASA

"Я предполагаю, что внеземные цивилизации могут использовать свободно плавающие планеты в качестве межзвездного транспорта для достижения, исследования и колонизации других планетарных систем", — говорит Романовская.

И даже если эта планета не приспособлена для жизни, то технологический уровень внеземной цивилизации может позволить создать необходимые комфортные условия на ней. Хотя лучше, чтобы планета была пригодна для жизни.

Планета-изгой

Считается, что планета-изгой – это межзвездный объект, который гравитационно не связан ни с одной звездой и свободно перемещается в пространстве. Такие планеты могли быть выброшены из своих звездных систем или же появились так же, как появляются звезды.

4 сценария развития событий

По словам Романовской существует 4 варианта того, как внеземные цивилизации могут использовать планету-изгоя в качестве транспортного средства.

Первый сценарий

Ученые считают, что в только в нашей галактике может существовать до 50 млрд планет-изгоев. Согласно первому сценарию развития событий, инопланетная цивилизация может использовать планету, которая прошла близко возле их родного мира.

"Я считаю, что источником планет-изгоев может быть Облако Оорта (сферическая область, окружающая Солнечную систему). Туда могут прилетать планеты-изгои. Нечто подобное может быть и в родной звездной системе инопланетной цивилизации", — говорит Романовская.

Ученая считает, что свободно плавающие планеты проходили близко по космическим меркам к нашей Солнечной системе в прошлом и возможно это произойдет в будущем.

Несмотря на то, что такое образование, как Облако Оорта находится далеко, но развитая инопланетная цивилизация могла бы добраться туда, если бы заметила планету-изгоя.

[ + – ] Считается, что планета-изгой – это межзвездный объект, который гравитационно не связан ни с одной звездой и свободно перемещается в пространстве Фото: Universe Today

Второй сценарий

Согласно второму сценарию, инопланетная цивилизация могла бы использовать свои технологии, чтобы направить планету-изгоя подойти ближе к своему миру. И если бы планета оказалась непригодной для жизни, то процесс терраформирования планеты мог бы все изменить.

Третий сценарий

Этот вариант связан с объектами во внешней части звездной системы внеземной цивилизации.

"Примером такого объекта может служить карликовая планета Седна в нашей Солнечной системе. Она имеет очень вытянутую орбиту, поэтому ее расстоние от Солнца меняется от 76 астрономических единиц до 937 астрономических единиц (для сравнения расстояние от Солнца до Нептуна немного больше, чем 30 астрономических единиц). Полный оборот вокруг Солнца планета делает примерно за 11 тысяч лет. При наличии необходимых технологий и времени на подготовку такой объект можно было бы превратить в спасательный корабль для цивилизации", — говорит Романовская.

Для этого, как и в предыдущем варианте нужно переместить эту планету поближе к родному миру развитой цивилизации.

[ + – ] Карликовая планета Седна. Иллюстрация Фото: Universe Today

Четвертый сценарий

Когда звезда переходит на новый этап своей эволюции и начинает превращаться в красного гиганта, она расширяется. А значит некоторые объекты под ней могут быть выброшены из звездной системы и стать планетами-изгоями.

"Если бы внеземные цивилизации могли точно определить, когда эти объекты будут выброшены в виде планет-изгоев, они могли бы подготовить их заранее и вывезти из умирающей системы", — говорит Романовская.

По словам ученой, все предложенные ее варианты рассматривают планету-изгоя только в качестве межзвездного транспортного средства, а не места для постоянного проживания цивилизации.

Путешествие для колонизации

Но с другой стороны, ученая считает, что такое транспортное средство цивилизация может использовать не только, когда существует угроза ее гибели. Таким образом внеземной разум может путешествовать по галактике и колонизировать другие миры.

"Если внеземные цивилизации делают хоть что-то подобное, то мы можем таким образом обнаружить их существование, ведь они обязательно оставят свои следы в виде техносигнатур или других артефактов на этих планетах", — говорит Романовская.

Как уже писал Фокус с помощью новейшего изобретения NASA может решить серьезную проблему освоения галактики.

Напоминаем, что ученые назвали точное количество инопланетных цивилизаций в Млечном Пути и рассказали, когда же ждать связи с ними.