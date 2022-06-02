Уперше за 18 років. У червні на небесний парад вийдуть одразу п'ять планет Сонячної системи

Рано-вранці протягом кількох днів у червні можна буде побачити дивовижний парад планет до сходу Сонця.

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У червні можна буде неозброєним оком побачити дивовижну подію — поєднання планет. Уранці ще до сходу Сонця 3 та 4 червня, а особливо 24 червня п'ять планет, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн, вишикуються в одну лінію в нічному небі, повідомляє ScienceAlert.

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Цю подію можна буде спостерігати неозброєним оком, і вона унікальна як мінімум із двох причин. По-перше, з'єднання двох або трьох планет можна побачити досить часто, а щоб аж 5 планет вишикувалися в ряд — це дуже рідкісна подія. По-друге, всі планети будуть розташовані саме так, як вони знаходяться в Сонячній системі, тобто у порядку віддалення від Сонця.

Це означає, що на початку лінії перебуватиме Меркурій, який віддалений від Сонця на 58 млн км, а замикатиме з'єднання Сатурн, який знаходиться на відстані приблизно 1,4 млрд км від нашої зірки.

Неймовірне видовище буде доступне жителям Землі рано-вранці 3 і 4 червня, а особливо насолодитися цією подією можна буде 24 червня. Жителям Північної півкулі потрібно дивитися на схід і південь передсвітанкового неба.

[ + – ] Уранці ще до сходу Сонця 3 і 4 червня, а особливо 24 червня п'ять планет, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн, вишикуються в одну лінію в нічному небі Фото: ScienceAlert

Востаннє п'ять цих планет було видно неозброєним оком під час послідовного розташування на небі у грудні 2004 року. Вранці 3 та 4 червня відстань між Меркурієм і Сатурном буде найменшою. Хоча можливо, в ці дні для того, щоб побачити Меркурій, може знадобитися бінокль. 24 червня Меркурій буде видно і без допоміжних засобів.

3 і 4 червня всі 5 планет добре видно протягом пів години, а 24 червня парад планет можна буде спостерігати цілу годину. Головне, щоб була ясна погода, інакше огляд буде утруднений.

Астрономи кажуть, що можливість побачити незвичайне з'єднання планет зберігається протягом усього червня, але саме в ці дати ви швидше за все побачите появу Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна, які вишикувалися в ряд неозброєним оком.

[ + – ] 3 і 4 червня всі 5 планет добре видно протягом пів години, а 24 червня парад планет можна буде спостерігати цілу годину. Головне, щоб була ясна погода, інакше огляд цього видовища буде утруднений Фото: ScienceAlert

З огляду на те, що з моменту останнього такого з'єднання планет на небі минуло вже 18 років, астрономи рекомендують звернути на цю подію свою увагу.

За словами астрономів, у певні дні червня можна буде навіть побачити Уран і Нептун. Але для цього знадобиться бінокль чи телескоп. Ці планети виглядатимуть маленькими точками, й із Землі їх неможливо побачити неозброєним оком.

Фокус уже писав про те, що в квітні цього року можна було побачити поєднання чотирьох планет — Сатурна, Марса, Венери та Юпітера.

[ + – ] У квітні цього року можна було побачити поєднання чотирьох планет — Сатурна, Марса, Венери та Юпітера Фото: space.com

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що на Землі є фрагменти Меркурія.