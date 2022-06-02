Впервые за 18 лет. В июне на небесный парад выйдут сразу пять планет Солнечной системы

Рано утром в течение нескольких дней в июне можно будет увидеть удивительный парад планет до восхода Солнца.

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В июне можно будет невооруженным глазом увидеть удивительное событие – соединение планет. Рано утро еще до восхода Солнца 3 и 4 июня, а особенно 24 июня пять планет, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, выстроятся в одну линию в ночном небе, сообщает ScienceAlert.

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Это событие можно будет наблюдать невооруженным глазом, и оно уникально как минимум по двум причинам. Во-первых, соединение двух или трех планет можно увидеть достаточно часто, а вот чтобы целых 5 планет выстроились в ряд – это очень редкое событие. Во-вторых, все планеты будут расположены именно так, как они находятся в Солнечной системе, то есть в порядке удаления от Солнца.

Это значит, что в начале линии будет находиться Меркурий, который отдален от Солнца на 58 млн км, а замыкать соединение будет Сатурн, который находится на расстоянии примерно 1,4 млрд км от нашей звезды.

Невероятное зрелище будет доступно жителям Земли рано утром 3 и 4 июня, а особенно насладиться этим событием можно будет 24 июня. Жителям Северного полушария нужно смотреть на восток и юг предрассветного неба.

[ + – ] Рано утро еще до восхода Солнца 3 и 4 июня, а особенно 24 июня пять планет, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, выстроятся в одну линию в ночном небе Фото: ScienceAlert

В последний раз пять этих планет были видимы невооруженным глазом во время последовательного расположения на небе в декабре 2004 года. Утром 3 и 4 июня расстояние между Меркурием и Сатурном будет самым минимальным. Хотя возможно, в эти дни для того, чтобы увидеть Меркурий может понадобиться бинокль. 24 июня Меркурий будет виден и без вспомогательных средств.

3 и 4 июня все 5 планет будет хорошо видно в течение получаса, а 24 июня парад планет можно будет наблюдать целый час. Главное, чтобы была ясная погода, иначе обзор будет затруднен.

Астрономы говорят, что возможность увидеть необычное соединение планет сохраняется в течение всего июня, но именно в эти даты вы скорее всего, увидите появление Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, которые выстроились в ряд невооруженным глазом.

[ + – ] 3 и 4 июня все 5 планет будет хорошо видно в течение получаса, а 24 июня парад планет можно будет наблюдать целый час. Главное, чтобы была ясная погода, иначе обзор этого зрелища будет затруднен Фото: ScienceAlert

Учитывая, что с момента последнего такого соединения планет на небе прошло уже 18 лет, астрономы рекомендуют обратить на это событие свое внимание.

По словам астрономов, в определенные дни июня можно будет даже увидеть Уран и Нептун. Но для этого понадобится бинокль или телескоп. Эти планеты будут выглядеть маленькими точками и с Земли их невозможно увидеть невооруженным глазом.

Фокус уже писал о том, что в апреле этого года можно было увидеть соединение четырех планет — Сатурна, Марса, Венеры и Юпитера.

[ + – ] В апреле этого года можно было увидеть соединение четырех планет — Сатурна, Марса, Венеры и Юпитера Фото: space.com

Напоминаем, что ученые выяснили, что на Земле находятся фрагменты Меркурия.