Редкий парад планет. В конце апреля в одну линию выстроятся Юпитер, Сатурн, Марс и Венера

Планеты будет легко обнаружить невооруженным глазом, и их можно будет отличить по цвету и яркости.

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Начиная с 17 апреля 2022 года Сатурн, Марс, Венера и Юпитер выстроятся вместе в редком космическом танце, предлагая зрителям захватывающее небесное зрелище, пишет Earth.com.

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В то время как в северном полушарии планеты будут наиболее видны на юго-востоке ранним утром 20 апреля, близко к восходу солнца, в южном полушарии они будут видны восточнее и под более крутым углом. Ранее эти четыре планеты сходились в 2005, 2016 и 2020 годах.

"Самая сложная часть будет заключаться в том, чтобы поймать планеты за относительно короткий промежуток времени между тем, когда они поднимутся над горизонтом, и тем, когда за ними последует Солнце. Это дает нам временное окно начиная с 20 апреля между 07:00 и 08:00 часами почти каждое утро, чтобы наблюдать за планетами, выстроившимися аккуратной линией на небе", — рассказал Джейк Форстер из Королевских музеев Гринвича.

Планеты будет легко обнаружить невооруженным глазом, и их можно будет отличить по цвету и яркости. Венера будет заметно ярче всех четырех планет, излучая яркий белый свет. Юпитер — вторым по яркости, также сияя белым цветом. Сатурн — явно слабее трех других из-за гораздо большего расстояния от Солнца. А вот Марс будет иметь наиболее заметное отличие от других планет из-за своей окраски, которая выглядит как ярко-оранжевая светящаяся точка.

Хотя при наблюдении с Земли планеты кажутся близкими друг к другу, на самом деле во время выравнивания они находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. Более того, выравнивание планет сильно зависит от нашей точки зрения и, таким образом, не является чем-то фундаментальным для самих планет. На самом деле планеты никогда не выстраиваются идеально по прямой линии.

Если вы посмотрите на двухмерный график планет и их орбит на листе бумаги, вы можете подумать, что все планеты в конечном итоге, будут двигаться по одной и той же линии. На самом деле не все планеты идеально вращаются в одной плоскости. Вместо этого они вращаются по разным орбитам в трехмерном пространстве. По этой причине они никогда не будут идеально выровнены.

Тем не менее, до конца апреля люди со всего мира могут наслаждаться этим редким и красивым астрономическим событием в рамках подготовки к еще более впечатляющему выравниванию, которое произойдет 24 июня, когда все другие планеты в нашей Солнечной системе Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выровняются в одной и той же области неба.