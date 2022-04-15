Рідкісний парад планет. Наприкінці квітня в одну лінію вишикуються Юпітер, Сатурн, Марс і Венера

Планети легко виявити неозброєним оком, і їх можна буде відрізнити за кольором і яскравістю.

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Починаючи з 17 квітня 2022 року, Сатурн, Марс, Венера та Юпітер вишикуються разом у рідкісному космічному танці, пропонуючи глядачам захопливе небесне видовище, пише Earth.com.

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Тоді як у північній півкулі планети будуть найбільш видні на південному сході рано-вранці 20 квітня, близько до сходу сонця, у південній півкулі їх буде видно східніше та під крутішим кутом. Раніше ці чотири планети сходилися у 2005, 2016 та 2020 роках.

"Найскладніша частина полягає в тому, щоб зловити планети за відносно короткий проміжок часу між тим, коли вони піднімуться над горизонтом, і тим, коли за ними послідує Сонце. Це дає нам тимчасове вікно, починаючи з 20 квітня між 07:00 та 08 :00 годин майже, щоранку, щоб спостерігати за планетами, я ківишикувались акуратною лінією на небі", — розповів Джейк Форстер із Королівських музеїв Гринвіча.

Планети легко виявити неозброєним оком, і їх можна буде відрізнити за кольором і яскравістю. Венера буде помітно яскравішою за всі чотири планети, випромінюючи яскраве біле світло. Юпітер – другий за яскравістю, також сяятиме білим кольором. Сатурн — явно слабкіший за трьох інших через набагато більшу відстань від Сонця. А ось Марс матиме найпомітнішу відмінність від інших планет через своє забарвлення, маючи вигляд яскраво-жовтогарячої крапки, що світиться.

Хоча при спостереженні із Землі планети здаються близькими одна до одної, насправді під час вирівнювання вони перебувають на відстані мільйонів кілометрів одна від одної. Крім того, вирівнювання планет сильно залежить від нашої точки зору і, таким чином, не є фундаментальним для самих планет. Насправді планети ніколи не шикуються ідеально по прямій лінії.

Якщо ви подивитеся на двомірний графік планет і їхніх орбіт на аркуші паперу, ви можете подумати, що всі планети в кінцевому підсумку рухатимуться по одній і тій же лінії. Насправді, не всі планети ідеально обертаються в одній площині. Натомість вони обертаються по різних орбітах у тривимірному просторі. Тому вони ніколи не будуть ідеально вирівняні.

Тим не менш, до кінця квітня люди з усього світу можуть насолоджуватися цією рідкісною та красивою астрономічною подією в межах підготовки до ще більш вражаючого вирівнювання, яке відбудеться 24 червня, коли всі інші планети в нашій Сонячній системі: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — вирівнюються в одній і тій же області неба.