Учені з'ясували, що на Землі знаходяться фрагменти Меркурія

На думку дослідників, колись давно Меркурій був як мінімум удвічі більшим за свій нинішній розмір.

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На думку астрономів, найближча до нашого Сонця планета — Меркурій, колись був набагато більшим космічним тілом, поки не зіткнувся з іншим космічним об'єктом і не втратив більшу частину своєї мантії, пише India Times.

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Учені вважають, що колись давно Меркурій був як мінімум удвічі більшим за свій нинішній розмір. Хоча ця теорія не має конкретних доказів, дослідники з Європейського університетського центру Лотарингії у Франції вважають, що фрагменти колишнього великого Меркурія можуть перебувати у музеях і колекціях метеоритів. Вивчаючи їх, експерти хочуть розібратися у бурхливій історії планети.

"Маленька революція"

[ + – ] Поточна колекція метеоритних останків не враховує внутрішні планети Меркурій і Венеру

"Вивчення зразків може стати "маленькою революцією" у розумінні того, як розвивалася наша Сонячна система", — розповіла планетологиня Камілла Картьє з Європейського університетського центру Лотарингії.

Важливо зазначити, що поточна колекція метеоритних останків не враховує внутрішні планети Меркурій і Венеру. Внутрішні планети — планети земної групи, що у внутрішній ділянці Сонячної системи, тобто Меркурій, Венера, Земля і Марс. Дослідники припустили, що це може бути пов'язане з тим, що космічним каменям, розташованим близько до Сонця, може бути важко заглибитися в Сонячну систему через гравітацію нашої центральної зірки.

За підрахунком учених, у всьому світі зібрано 70 000 зразків метеоритів. Більшість із них походять з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. 500 із цих зразків взято з Місяця, 300 — з Марса.

Питання про обрити

[ + – ] BepiColombo – спільна космічна місія EKA та JAXA з дослідження Меркурія

Особливий інтерес у дослідників викликають обрити, рідкісний вид космічного каміння, названий на честь села Обр у Франції, де в 1836 був знайдений перший їх вид.

За даними вчених, обрити мають тьмяний колір і невелику кількість металу. Крім того, в цих породах мало кисню і вони, схоже, утворилися в "океані магми". На сьогодні на Землі знайдено 80 залишків обритів.

Тепер фахівці вважають, що обрити походять від Меркурія. На їхню думку, планета могла зіткнутися з великим об'єктом, унаслідок чого велику кількість матеріалу Меркурія було викинуто в космос. За словами Картьє, деякі з цих уламків були відкинуті сонячним вітром до пояса астероїдів. Але вона також дотримується думки, що деякі шматочки обритів, зрештою, потрапили на Землю, впавши у вигляді обритових метеоритів.

Зразки обритів, знайдені на Землі, мають низький рівень нікелю і кобальту, що, за словами вчених, збігається з вихідним прото-Меркурієм. До того ж, дані, отримані космічним апаратом NASA Messenger із Меркурія у період із 2011 по 2015 рік, показують схожість між обритами та складом Меркурія. Це може вирішити питання походження планети.

Спільна місія ЄКА та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) "BepiColombo", яка має вийти на орбіту Меркурія в 2025 році, зараз перебуває в дорозі, тому ця нова гіпотеза вчених може бути перевірена в процесі місії.

Нагадаємо, що в березні вчені з'ясували, що на поверхні Меркурія є алмази. Причому їх кількість може бути у 16 разів більша, ніж на нашій планеті, і походять вони від ударів метеоритів.