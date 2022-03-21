Дорогоцінна планета. Учені вважають, що поверхня Меркурія усіяна алмазами

У цілому нині, алмазів на Меркурії може бути у 16 разів більше, ніж на Землі, і походять вони від ударів метеоритів.

Мільярди років зіткнень з метеоритами могли перетворити більшу частину графітової кори Меркурія на дорогоцінне каміння — алмази, розповів планетолог Кевін Кеннон із Колорадської гірської школи в Голдені на конференції з місячних і планетарних наук у Вудлендсі, штат Техас. Про це повідомляє Science News.

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Комп'ютерне моделювання передбачає, що такі зіткнення могли перетворити приблизно одну третину кори маленької планети на запаси алмазів. Це в багато разів перевищує запаси алмазів Землі.

Алмази формуються за величезного тиску та температури. На Землі це дорогоцінне каміння кристалізується глибоко під землею — щонайменше на глибині 150 кілометрів — а потім спливає на поверхню під час вивержень вулканів.

Але дослідження метеоритів показують, що алмази можуть утворюватися під час зіткнень.

"Коли такі удари відбуваються, вони створюють дуже високий тиск і температуру, які можуть перетворити вуглець на алмаз", — говорить Кеннон.

Думаючи про народжені ударом алмази, Кеннон звернувся до найближчої до Сонця планети. Дослідження поверхні планети й експерименти з розплавленою породою дозволяють припустити, що в корі планети можуть зберігатися фрагменти старої оболонки з графіту — мінералу, що складається з вуглецю.

"Ми думаємо, що коли Меркурій уперше сформувався, він мав океан магми, і графіт кристалізувався з цієї магми", — говорить Кеннон.

Поверхня Меркурія сьогодні сильно порита кратерами, що свідчить про багату ударами історію. Кеннон припустив, що більшість гаданої графітової кірки було зруйновано і перетворено на алмази.

Скільки алмазів на Меркурії сьогодні?

На комп'ютерах було змодельовано 4,5 мільярдів років ударів по графітовій кірці. Висновки показують, що якби Меркурій мав графітову оболонку завтовшки 300 метрів, то внаслідок ударів було б утворено 16 квадрильйонів тонн алмазів — приблизно у 16 разів більше за ймовірні запаси Землі.

"Немає причин сумніватися в тому, що алмази можна виробляти у такий спосіб", — говорить Сімоне Марчі, планетолог із Південно-Західного науково-дослідного інституту в Боулдері, штат Колорадо.

Але скільки з алмазів могло залишитись на сьогоднішній день? Деякі з дорогоцінного каміння, ймовірно, були зруйновані більш пізніми співударами.

Кеннон погоджується, що наступні удари, мабуть, знищили деякі алмази. Але втрати були б "дуже обмеженими", каже він, оскільки гранична температура плавлення алмазу перевищує 4000°С. За його словами, майбутні симуляції враховуватимуть переплавлення після ударів, щоб уточнити потенційний розмір нинішніх запасів алмазів на Меркурії.

Можливість розвідати алмази на Меркурії може з'явитися у 2025 році, коли місія BepiColombo (спільна місія європейського та японського космічних агенцій — Ред.) досягне планети. За словами Кеннона, діаманти відображають чітку сигнатуру інфрачервоного світла. Потенційно вона може бути виявлена.

Раніше Фокус повідомляв, що чорний діамант Enigma міг потрапити на Землю 3 мільярди років тому. Діамантовий череп за $100 млн став найдорожчим витвором мистецтва у світі.