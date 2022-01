Художник Дем'єн Герст розповів, що сталося з діамантовим черепом за 100 мільйонів доларів.

Платиновий череп, інкрустований алмазами, став найдорожчим витвором мистецтва у світі

Дем'єн Герст створив череп із платини з діамантами у 2007 році. Твір мистецтва він назвав For the Love of God, його оцінили у 100 мільйонів доларів. І череп назвали найдорожчим твором сучасного мистецтва з будь-коли створених. Але вже давно діамантовий череп ніде не виставлявся, і любителів творчості Герста цікавило, куди він зник. Інтригу розкрив сам художник, пише Daily Mail.

Платиновий череп був копією черепа 35-річного європейця, який жив між 1720 і 1810 роками. і його прикрашав, окрім дрібних, величезний рожевий алмаз. Оригінальний череп Герст купив у таксидермічній лавці в Лондоні та вставив у нього справжні зуби.

[ + – ] Оригінальний череп

Через кілька місяців після презентації черепа в лондонській галереї "Білий куб" він був придбаний групою інвесторів за 38 мільйонів фунтів стерлінгів. До цих інвесторів, до речі, входив український меценат Віктор Пінчук.

Також до числа власників черепа входить власник галереї і сам Герст.

[ + – ] Подруга Герста з діамантовим черепом

І зараз череп давно вже ніде не виставлявся. Він зберігається на складі в лондонському ювелірному районі Хаттон-Гарден.

Найбагатший у світі художник неодноразово висловлювався щодо того, що інколи його твори не знаходять своїх покупців. І засуджував тих потенційних покупців, які, за його словами, "лякалися його робіт", але викидали мільйони доларів на "вимазані фарбою полотна".

Так, у 2013 році вівця у формальдегіді, названа Герстом "Вдалині від стада", була продана за 3 мільйони доларів. Тоді як на тому ж аукціоні картину Жана-Мішеля Баскіа "Охорона музею" (Бродвейський крах) було продано за 14,6 мільйона доларів. Картина, що поєднує графіті та написи зі слів, була створена у 1983 році та демонструвалася на останній персональній виставці американського художника, що проходила у галереї Гагосяна.