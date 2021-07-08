В Африці знайшли модифіковані людські черепи 500-річної давності

Як показують стародавні черепи, чоловіки і жінки, які жили в Західній Центральній Африці 500 років тому, різко змінили свою зовнішність.

Археологи знайшли змінені черепи глибоко під землею в печері, куди можна було потрапити тільки за допомогою мотузки, через отвір на стелі печери, повідомляє Livescience.

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Учені говорять, що трупи для поховання скидали з висоти 25 метрів мінімум двічі й у печері збереглися тисячі кісток як мінімум 24 дорослих (чоловіків і жінок віком 15 років і старше) і чотирьох дітей. Сотні металевих артефактів, прикраси, зброя і мотики, зроблені з місцевого заліза й імпортної міді, лежали поруч із рештками, натякаючи на багатство і статус людей, які були поховані тут.

Річард Осліслі, археолог із Французького національного центру наукових досліджень, знайшов печеру Ірунгу в провінції Нгуні в Габоні в 1992 році. Осліслі вперше досліджував печеру в 2018 році. Доступ до підземного простору настільки важкий, що археологи досліджували печеру всього в чотирьох експедиціях із тих пір.

"У цьому регіоні дуже мало місць з археологічними рештками людей", — каже вчений з Французького національного центру наукових досліджень Себастьєн Віллотт. "Це разюче, що тут були поховані діти, підлітки, дорослі чоловіки і жінки, з такою кількістю артефактів — понад 500!".

Печера складається з чотирьох рівнів, і всі вони містили кістки, що датуються 14-15 століттями. Хоча кістки були перемішані разом, учені зазначили, що всі скелети були цілими, "припускаючи, що трупи, а не сухі кістки, були або кинуті згори, або опущені в печеру", — говорять вчені.

Поруч зі скелетами були також безліч предметів, такі як браслети і каблучки, сокири і ножі, понад 100 морських раковин, і десятки зубів хижаків.

З людських решток особливий інтерес для вчених викликали черепи, оскільки на всіх непошкоджених верхніх щелепах відсутні певні зуби: центральні та бічні різці — чотири зуби в передній частині рота. Усі порожні лунки зубів показали ознаки загоєння після видалення, відомого як альвеолярна резорбція, що вказує на те, що зуби були видалені, поки їхні власники були ще живі, і в отворів було достатньо часу для загоєння, перш ніж люди померли.

У 2016 році інша група археологів знайшла аналогічно змінені черепи, у яких також були відсутні передні зуби, в бразильській печері Лапа-ду-Санту. Але у випадку з бразильськими рештками, яким приблизно 9 000 років, зуби були вилучені після смерті під час похоронних ритуалів.

"Модифікація зубів — це звичай, який добре відомий в усьому світі, особливо в Африці", — говорить Віллотт. "У людей, які практикували видалення зубів, було на це багато різних причин", — додав він.

Іноді видалення зубів проводилося для зміни форми або зовнішнього вигляду обличчя. За словами Віллотта, черепи Ірунгу очевидно не були змінені під час похоронного обряду, враховуючи, що ясна загоїлися. Оскільки одні й ті ж зуби в усіх щелепах скелетів були видалені, це, ймовірно, було зроблено в контексті деякої культурної практики характерної для місцевих жителів, кажуть вчені.

За словами дослідників, видалення такої великої кількості передніх зубів вплинуло б на вимову і змінило б форму рота й обличчя так щоб це було "добре видно", що вказує на приналежність всіх таких людей до певної групи.

Такі зміни, як видалення, сколювання та обпилювання зубів, вже давно проводяться по всій Африці, хоча, згідно з дослідженням, видалення чотирьох верхніх зубів є незвичайним явищем. Більшість прикладів такої практики спостерігається у населення із Західної Центральної Африки, "що вказує на довгу історію та можливу спадкоємність звичаїв модифікації тіла в цьому районі", — говорять вчені.

"Оскільки це місце є незвичайним, а обряди поховання доколоніального Габону практично невідомі, це відкриття можна розглядати як першу частину головоломки", — говорить Віллотт. "І здається її буде складно розвʼязати".