В Африке обнаружили модифицированные человеческие черепа 500-летней давности

Как показывают древние черепа, мужчины и женщины, жившие в Западной Центральной Африке 500 лет назад, резко изменили свою внешность.

Археологи обнаружили измененные черепа глубоко под землей в пещере, куда можно было попасть только по веревке, через отверстие на потолке пещеры, сообщает Livescience

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Ученые говорят, что трупы для захоронения сбрасывали с высоты 25 метров минимум два раза и в пещере сохранились тысячи костей как минимум 24 взрослых (мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше) и четырех детей. Сотни металлических артефактов, украшения, оружие и мотыги, сделанные из местного железа и импортной меди, лежали рядом с останками, намекая на богатство и статус людей, которые были похоронены здесь.

Ричард Ослисли, археолог из Французского национального центра научных исследований, обнаружил пещеру Ирунгу в провинции Нгуни в Габоне в 1992 году. Ослисли впервые исследовал пещеру в 2018 году. Доступ к подземному пространству настолько трудный, что археологи исследовали пещеру всего в четырех экспедициях с тех пор.

"В этом регионе очень мало мест с археологическими останками людей", — говорит ученый из Французского национального центра научных исследований Себастьен Виллотт. "Это поразительно, что здесь были похоронены дети, подростки, взрослые мужчины и женщины, с таким количеством артефактов — более 500!".

Пещера состоит из четырех уровней, и все они содержали кости, датируемые 14-15 веками. Хотя кости были перемешаны вместе, ученые отметили, что все скелеты были целыми, "предполагая, что трупы, а не сухие кости, были либо брошены сверху, либо опущены в пещеру", — говорят ученые.

Рядом со скелетами было также множество предметов, таких как браслеты и кольца, топоры и ножи, более 100 морских раковин, и десятки зубов хищников.

Фото: Live Science

Из человеческих останков особый интерес для ученых вызвали черепа, так как на всех неповрежденных верхних челюстях отсутствовали определенные зубы: центральные и боковые резцы — четыре зуба в передней части рта. Все пустые лунки зубов показали признаки заживления после удаления, известного как альвеолярная резорбция, что указывает на то, что зубы были удалены, пока их владельцы были еще живы, и у отверстий было достаточно времени для заживления, прежде чем люди умерли.

В 2016 году другая группа археологов обнаружила аналогично измененные черепа, у которых также отсутствовали передние зубы, в бразильской пещере Лапа-ду-Санту. Но в случае с бразильскими останками, которым примерно 9000 лет, зубы были извлечены после смерти во время погребальных ритуалов.

"Модификация зубов — это обычай, который хорошо известен во всем мире, особенно в Африке", — говорит Виллотт. "У людей, которые практиковали удаление зубов, было на это много различных причин", — добавил он.

Иногда удаление зубов производилось для изменения формы или внешнего вида лица. По словам Виллотта, черепа Ирунгу явно не были изменены в ходе погребального обряда, учитывая, что десны зажили. Поскольку одни и те же зубы во всех челюстях скелетов были удалены, это, вероятно, было сделано в контексте некоторой культурной практики характерной для местных жителей, говорят ученые.

По словам исследователей, удаление такого большого количества передних зубов повлияло бы на произношение и изменило бы форму рта и лица таким образом, чтобы это было "хорошо видно", что указывает на принадлежность всех таких людей к определенной группе.

Такие изменения, как удаление, скалывание и опиливание зубов, уже давно проводятся по всей Африке, хотя, согласно исследованию, удаление четырех верхних зубов является необычным явлением. Большинство примеров такой практики наблюдается у населения из Западной Центральной Африки, "что указывает на долгую историю и возможную преемственность обычаев модификации тела в этом районе", — говорят ученые.

"Поскольку это место является необычным, а обряды захоронения доколониального Габона практически неизвестны, это открытие можно рассматривать как первую часть головоломки", — говорит Виллотт. "И кажется ее будет сложно решить".