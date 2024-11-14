На аукціоні за $4,8 млн продали намисто з діамантів, повʼязане зі скандалом з Марією-Антуанеттою

Вважається, що деякі діаманти з намиста, це ті самі камені, які були в центрі скандальної "Справи діамантового кольє" — скандалу, що розгорівся при дворі Людовіка XVI, останнього короля Франції.

На аукціоні Sotheby’s у Швейцарії за $4,8 мільйона продали діамантове намисто, яке вдягалося на двох британських коронаціях, а камені якого, ймовірно, стали частиною скандалу з королевою Франції Марією-Антуанеттою. Про це йдеться на сайті Sotheby’s.

Прикраса зроблена у вигляді подушкоподібних діамантових китиць, з’єднаних трьома рядами діамантів із круглим огранюванням. Вага діамантів — 300 каратів. Його довжина близько 67 см. Його для продажу на аукціоні оцінили у 2,2 млн швейцарських франків.

У 1959 році ця коштовність була виставлена ​​в Лондоні в межах виставки The Ageless Diamond Loan разом із багатьма відомими королівськими та аристократичними діамантами, включаючи рожевий діамант Вільямсона та брошку з діамантами Куллінан III і IV, що належали королеві Єлизаветі II. У 1979 році прикраса була показана на виставці Американського музею природної історії, присвяченій 200-річчю. У той час стверджувалося, що вона була створена ювелірним домом Коллінгвудом у 1776 році і нібито Георг III подарував його герцогині Мальборо.

Намисто перебувало у колекції родини Педжетів, маркізів Англсі. У 20 столітті його вдягали на коронацію короля Георг VI (1937) і королеви Єлизавети II (1953). Сер Сесіл Бітон сфотографував намисто Англсі, як його тоді називали, яке свого часу носила гламурна та витончена Марджорі Педжет, маркіза Англсі,

Вважається, що деякі діаманти з намиста, це ті самі камені, які були в центрі скандальної "Справи діамантового кольє" — скандалу, що розгорівся при дворі Людовіка XVI, останнього короля Франції. Суть справи полягала в афері, пов’язаній з дорогим діамантовим намистом. Його французький кардинал Луї де Роан придбав на замовлення жінки, яка назвалася королевою Франції Марією-Антуанеттою і не сплатила за нього. Ювеліри, коли звернулися до королеви за першою виплатою, виявили, що вона нічого не знала про це замовлення.

Намисто тоді вже перебувало в руках шахраїв, які розібрали його на діаманти і продали їх в Лондоні. Скандал негативно позначився на репутації Марії-Антуанетти, яку звинуватили у позашлюбних стосунках з кардиналом.

Нагадаємо, що 16-річного плюшевого ведмедика-солдата часів Першої світової війни буде продано на аукціоні.