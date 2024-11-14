116-річного плюшевого ведмедика-солдата часів Першої світової війни буде продано на аукціоні

Ведмедика подарували хлопчикові з Бірмінгема, який вбрав його у військову форму, коли його батько вирушив на війну.

На аукціоні продадуть рідкісний лот: плюшевого ведмедика у формі солдата часів Першої світової війни. Про це пише Daily Mail.

Ведмедя, якому нині вже 116, подарували хлопчикові з Бірмінгема на Різдво 1908 року, але 1915-го його зовнішній вигляд змінився, коли батька хлопчика призвали в армію.

Фото: Facebook Special Auction Services

За словами експерта, ведмідь, одягнений у саморобну військову форму, із шаблею і пістолетом, мав "пом'якшити гіркоту розставання".

Історія ведмедя, відомого як Капітан Бруїні, описана на листівці, написаній від руки його власником.

У ньому йдеться: "Бруїні прибув до Бірмінгема на Різдво 1908 року. У 1915-му його перевели на кордон Солсбері-Плейн і він приєднався до армії. Використовуючи деякі вельми сумнівні маневри, його швидко зробили генералом. У нього був мотоцикл з коляскою, колеса якого були зроблені з кришок від бляшаних банок з-під золотого сиропу. У правій кишені в нього лежать водійські права, підписані моїм батьком. Мій кузен Едвард, який служив у Булфорді, зробив свій меч зі шматка тиса, а кузина Сесіль пошила йому стильні мішкуваті штани. Іншу частину його вбрання я зшив сам, маючи дуже обмежені ресурси".

Фото: Facebook Special Auction Services

Деніел Егню, фахівець із плюшевих ведмедиків із компанії Special Auction Services, яка займається продажем цього рідкісного лота, сказав, що такі подарунки для дітей або коханих "досить поширені".

Але він зазначає, що ведмедик Капітан Бруїні унікальний, бо зберіг своє вбрання. Зазвичай після війни його знімали, як поганий спогад.

Ім'я власника ведмедика невідоме, він не підписався на листівці з історією ведмедя. Але є підказки, сказав Егню.

"Ми знаємо, де вони жили, і в нас є підказка щодо імені батька — ймовірно, Булрайт або Буллрайт, оскільки він підписав водійські права", — розповів аукціоніст.

Ведмедика продали на ринку Бермондсі в Лондоні в 1970-х роках, він належав одному з перших колекціонерів ведмедів у Великій Британії, який поступово розпродував свою колекцію.

Колекція плюшевих ведмедиків на аукціоні Фото: Facebook Special Auction Services

Ведмідь піде з молотка 26 листопада на аукціоні Special Auction Services у Ньюбері, Беркшир. Очікується, що його вартість становитиме близько 1200 фунтів стерлінгів.

На аукціон також буде виставлено рідкісного плюшевого ведмедика, пришитого до футляра для протигаза часів Другої світової війни.

Мабуть, їх виготовили, вважаючи, що в надзвичайній ситуації діти можуть забути протигаз, але вони не забудуть свого плюшевого ведмедика.

Нагадаємо, плюшевого ведмедика, забутого на горі в Шотландії, повернуть власнику, який хвилювався через зникнення.