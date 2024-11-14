116-летний плюшевый мишка-солдат времен Первой мировой войны будет продан на аукционе

Мишку подарили мальчику из Бирмингема, который нарядил его в военную форму, когда его отец отправился на войну.

На аукционе продадут редкий лот: плюшевого мишку в форме солдата времен Первой мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

116-летний медведь был подарен мальчику из Бирмингема на Рождество в 1908 году, но в 1915 году его внешний вид преобразился, когда отца мальчика призвали в армию.

Фото: Facebook Special Auction Services

По словам эксперта, медведь, одетый в самодельную военную форму, с саблей и пистолетом, должен был "смягчить горечь расставания".

История медведя, известного как Капитан Бруини, описана на открытке, написанной от руки его владельцем.

В нем говорится: "Бруини прибыл в Бирмингем на Рождество 1908 года. В 1915 году его перевели на границу Солсбери-Плейн и он присоединился к армии. Используя некоторые весьма сомнительные маневры, он быстро был произведен в генералы. У него был мотоцикл с коляской, колеса которого были сделаны из крышек от жестяных банок из-под золотого сиропа. В правом кармане у него лежат водительские права, подписанные моим отцом. Мой кузен Эдвард, служивший в Булфорде, сделал свой меч из куска тиса, а кузина Сесиль сшила ему стильные мешковатые брюки. Остальную часть его наряда я сшил сам, имея очень ограниченные ресурсы".

Фото: Facebook Special Auction Services

Дэниел Эгню, специалист по плюшевым мишкам из компании Special Auction Services, которая занимается продажей этого редкого лота, сказал, что такие подарки для детей или возлюбленных "довольно распространены".

Но он отмечает, что мишка Капитан Бруини уникален, потому что сохранил свой наряд. Обычно после войны ее убирали, как плохое воспоминание.

Имя владельца мишки неизвестно, он не подписался на открытке с историей медведя. Но есть подсказки, сказал Эгню.

"Мы знаем, где они жили, и у нас есть подсказка относительно имени отца — вероятно, Булрайт или Буллрайт, — поскольку он подписал водительские права", — рассказал аукционист.

Мишку продали на рынке Бермондси в Лондоне в 1970-х годах, и он принадлежал одному из первых коллекционеров медведей в Великобритании, который постепенно распродавал свою коллекцию.

Коллекция плюшевых мишек на аукционе Фото: Facebook Special Auction Services

Медведь уйдет с молотка 26 ноября на аукционе Special Auction Services в Ньюбери, Беркшир. Ожидается, что его стоимость составит до 1200 фунтов стерлингов.

На аукцион также будет выставлен редкий плюшевый мишка, пришитый к футляру для противогаза времен Второй мировой войны.

По-видимому, их изготовили, полагая, что в чрезвычайной ситуации дети могут забыть противогаз, но они не забудут своего плюшевого мишку.

Напомним, плюшевого мишку, забытого на горе в Шотландии, вернут владельцу, который переживал из-за пропажи.