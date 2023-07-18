Больше чем игрушка: плюшевого мишку, путешествующего по миру, спасли с вершины горы (фото)

Плюшевый "путешественник", случайно оставленный на горе в Шотландии, скоро воссоединится со своим счастливым хозяином Аластером Тайсоном после того, как его спас пеший турист.

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33-летний Аластер Тайсон из Шотландии боялся, что его игрушка Мини-Тайсон будет потеряна навсегда после того, как 9 июля он оставил ее на вершине Buachaille Etive Beag. Медвежонок побывал во многих приключениях, в том числе отправился в медовый месяц вместе с хозяином. Об этом пишет Sky News.

Мужчина думал, что Мини-Тайсон будет потерян навсегда после того, как оставил его на вершине Buachaille Etive Beag недалеко от Гленко. Однако люшевый "путешественник" скоро воссоединится со своим счастливым хозяином после того, как его спас пеший турист.

Застенчивый Аластер Тайсон обычно использует мишку, как крошечный талисман, который он использует как модель для своих веселых фотографий. Вместе они совершили 50 восхождений на гору Мунрос, плюшевая игрушка даже присоединилась к шотландцу во время его медового месяца.

"Он был на моем медовом месяце, так что он побывал в Италии. Он был в Риме, Флоренции и Венеции. Он был во Франции и по всей Англии. Он должен был поехать в Нью-Йорк, но я забыла взять его в эту поездку", — рассказал мужчина.

Мини-Тайсон был найден целым и невредимым Фото: Sky News

33-летний уроженец Касл-Дугласа в Дамфрисе и Галлоуэе, который сейчас живет в графстве Дарем, выиграл Мини-Тайсона на школьном празднике около 10 лет назад, когда он работал учителем. В тот момент он не понимал, насколько особенным станет медвежонок. Потеря игрушки только сильнее заставила понять ее важность.

Тайсон заметил отсутствие мишки, когда вернулся на стоянку, и, если бы не поезд, то поднялся бы обратно на гору, чтобы забрать его.

"Я был немного расстроен. Вы только что спустились с горы, вы разбиты физически, и поэтому эмоционально это ударило еще сильнее, потому что я был очень уставшим. Я бы вернулся и догнал его, если бы у меня было время", — сказал мужчина.

Аластер Тайсон обратился за помощью в социальные сети и был на седьмом небе от счастья, когда получил сообщение о том, что плюшевый мишка найден целым и невредимым, хотя и немного промокшим после недельного пребывания на природе.

Мужчина выиграл Мини-Тайсона на школьном празднике около 10 лет назад Фото: Sky News

Теперь он ждет, когда Мини-Тайсона отправят домой. Денежное вознаграждение, предложенное за возвращение медвежонка, по просьбе спасателя будет передано в местную игровую группу. В ближайшие пару недель г-н Тайсон вместе с отцом отправится в Уллапул, чтобы пройти несколько вершин Мунро, и он надеется, что Мини Тайсон успеет вернуться домой и присоединиться к ним.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину уволили с работы после спасения детеныша лося. Мужчина дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать. Однако за свою доброту он поплатился своим рабочим местом.

Также стало известно, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.