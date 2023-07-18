Впустил в служебную машину: мужчину уволили с работы после спасения детеныша лося (фото)

Марк Скейдж по дороге домой спас потерявшегося детеныша лося. Мужчина дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать. Однако за свою доброту он поплатился своим рабочим местом.

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Марк Скейдж из Канады утверждает, что его уволили с работы в компании-поставщике топлива, когда он помог спасти отчаявшегося лосенка от возможного нападения черного медведя. Об этом пишет New York Post.

Мужчина, работавший в компании AFD Petroleum Inc., возвращался с места работы, когда 6 июня увидел потерявшегося детеныша лося, бредущего по обочине дороги в Британской Колумбии.

Когда он остановился и выпрыгнул из машины, животное попыталась забраться в грузовик, и тут Скейдж заметил медведя, который преследовал его.

"В 50 ярдах от нее стоял черный медведь и ждал. После того как она попыталась забраться в грузовик, я принял решение, что не могу просто оставить ее там. Поэтому я посадил лосиху на пассажирское сиденье и поехал в город, чтобы найти ей помощь", — написал Скейдж в своем сообщении в Facebook.

Решение Скейджа взять животное в свой грузовик объясняется тем, что он был любителем активного отдыха и знал, что это противозаконно.

"В душе я просто не мог этого сделать. Люди могут говорить все, что хотят. Я знаю, что мы, как любители активного отдыха, говорим о борьбе с хищниками. … Черные медведи — хищники номер один для этих детенышей. Поэтому я просто подумал: "Ну, я не могу позаботиться о хищнике, но, наверное, я могу попытаться помочь этому маленькому теленку". Закон запрещает подбирать диких животных на дороге или на природе, где бы то ни было. Незаконно владеть дикими животными и перевозить их", — сказал Скейдж в интервью CBC News.

Мужчина дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать Фото: Mark Skage/Facebook

С теленком, ехавшим в пикапе, Скейдж позвонил своему начальнику и местному представителю природоохранной службы и рассказал о своем затруднительном положении, после чего дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать, пока она не будет готова к выпуску на волю.

"Через несколько дней Мисти отвезли в реабилитационный центр, расположенный немного южнее, где ей дадут немного подрасти, прежде чем выпустят обратно в дикую природу", — говорится в его сообщении.

Скейдж думал, что все закончилось, но у его компании, AFD Petroleum, возникли проблемы со спасением диких животных.

"Все хорошо, да? НЕТ. В AFD посчитали иначе и решили, что я вступил в серьезное противоречие с их политикой в отношении дикой природы. В итоге, учитывая все возможные варианты, они решили, что лучше меня отпустить. Так что урок, который я извлек, заключается в том, что AFD не против проливать топливо на землю, но не помогать диким животным", — заключил Скейдж.

AFD осудила спасение Скейджа, заявив, что ему следовало вызвать инспектора по охране природы и позволить обученным специалистам по охране дикой природы справиться с Мисти и переселить ее на новое место.

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