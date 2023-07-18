Впустив у службову машину: чоловіка звільнили з роботи після порятунку дитинчати лося (фото)

Марк Скейдж дорогою додому врятував дитинча лося, яке загубилося. Чоловік дав лосиці ім'я Місті та знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть. Однак за свою доброту він поплатився своїм робочим місцем.

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Марк Скейдж із Канади стверджує, що його звільнили з роботи в компанії-постачальнику палива, коли він допоміг врятувати зневірене лосеня від можливого нападу чорного ведмедя. Про це пише New York Post.

Чоловік, який працював у компанії AFD Petroleum Inc., повертався з місця роботи, коли 6 червня побачив загубленого дитинчати лося, що брело узбіччям дороги в Британській Колумбії.

Коли він зупинився і вистрибнув з машини, тварина спробувала забратися у вантажівку, і тут Скейдж помітив ведмедя, який переслідував його.

"За 50 ярдів від неї стояв чорний ведмідь і чекав. Після того як вона спробувала залізти у вантажівку, я прийняв рішення, що не можу просто залишити її там. Тому я посадив лосицю на пасажирське сидіння і поїхав у місто, щоб знайти їй допомогу", — написав Скейдж у своєму дописі у Facebook.

Рішення Скейджа взяти тварину у свою вантажівку пояснюється тим, що він був любителем активного відпочинку і знав, що це протизаконно.

"У душі я просто не міг цього зробити. Люди можуть говорити все, що хочуть. Я знаю, що ми, як любителі активного відпочинку, говоримо про боротьбу з хижаками. ... Чорні ведмеді — хижаки номер один для цих дитинчат. Тому я просто подумав: "Ну, я не можу подбати про хижака, але, напевно, я можу спробувати допомогти цьому маленькому теляті". Закон забороняє підбирати диких тварин на дорозі або на природі, де б то не було. Незаконно володіти дикими тваринами й перевозити їх", — сказав Скейдж в інтерв'ю CBC News.

Чоловік дав лосисі ім'я Місті та знайшов реабілітаційний центр, де за нею доглядатимуть Фото: Mark Skage/Facebook

З телям, яке їхало в пікапі, Скейдж подзвонив своєму начальнику і місцевому представнику природоохоронної служби та розповів про своє скрутне становище, після чого дав лосиці ім'я Місті та знайшов реабілітаційний центр, де за нею наглядатимуть, доки вона не буде готова до випуску на волю.

"За кілька днів Місті відвезли в реабілітаційний центр, розташований трохи південніше, де їй дадуть трохи підрости, перш ніж випустять назад у дику природу", — ідеться в його повідомленні.

Скейдж думав, що все закінчилося, але у його компанії, AFD Petroleum, виникли проблеми з порятунком диких тварин.

"Усе добре, так? НІ. У AFD вирішили інакше і вирішили, що я вступив у серйозне протиріччя з їхньою політикою щодо дикої природи. У підсумку, враховуючи всі можливі варіанти, вони вирішили, що краще мене відпустити. Тож урок, який я засвоїв, полягає в тому, що AFD не проти проливати паливо на землю, але не допомагати диким тваринам", — підсумував Скейдж.

AFD засудила порятунок Скейджа, заявивши, що йому слід було викликати інспектора з охорони природи і дозволити навченим фахівцям з охорони дикої природи впоратися з Місті та переселити її на нове місце.

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