"Акуляче шосе": поруч із райським островом від укусів морських хижаків помирають люди (фото)

Рівень смертності на острові з населенням 900 тис. осіб більш ніж утричі перевищує рівень смертності в Південній Африці та значно вищий, ніж у США й Австралії.

Related video

Ситуація поруч з островом Реюньйон спантеличила вчених, які роками намагаються з'ясувати, чому в цьому регіоні так багато людей гине від смертельних нападів акул. Про це пише Daily Star.

З 1913 року близько 30 людей загинули й ще 56 постраждали під час купання біля берегів цього райського острова, розташованого на так званому "акулячому шосе" в Індійському океані між Австралією і Південною Африкою. Це один із найвищих у світі показників смертельних випадків нападу акул: три смерті на мільйон осіб стаються з вини цієї смертоносної риби.

Рівень смертності на острові з населенням 900 тис. осіб більш ніж утричі перевищує рівень смертності в Південній Африці та значно вищий, ніж у США й Австралії.

Напади смертоносних хижаків настільки часті, що в деяких районах острова заборонено купатися і займатися серфінгом, щоб запобігти загибелі людей. Вчені марно намагаються з'ясувати, чому в цьому районі відбувається так багато нападів на рік.

Видання зазначає, що французький уряд, який контролює острів, дозволив місцевим жителям виловлювати певну кількість акул на рік. Однак захисники природи засудили цей крок, заявивши, що це неправильний спосіб розв'язання проблеми.

Учений Ерік Клуа не вважає, що на Реюньйоні дійсно більше акул, ніж в інших районах Фото: The Sun

Вчений Ерік Клуа не вважає, що на Реюньйоні дійсно більше акул, ніж в інших районах, але вилов створює велику проблему для морської екосистеми.

"Я думаю, що ми розв'язуємо цю проблему абсолютно неправильно. Замість того щоб наосліп вибраковувати акул, ми повинні шукати проблемних особин — і ми могли б це зробити. Але замість цього ми наосліп вбиваємо тварин. Уявіть собі, що в Лондоні є серійний вбивця, який кожні пів року вбиває людину. І ви просто посилаєте армію на вулицю і говорите: "Так, дивіться, просто вбивайте людей, і тоді ми розв'яжемо проблему". Так не буває", — заявив учений.

Фахівець вважає, що людей кусає не вся популяція акул, а лише деякі порушники спокою, хоча ця ідея викликає суперечки у світі морської біології.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.