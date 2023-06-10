Була справжнім монстром: дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона (фото)

Мегалодони були найбільшими з акул, що коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла досягати більше 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Related video

Майкл Настасіо знайшов зуб мегалодону завдовжки шість дюймів (трохи більше ніж 14 сантиметрів) біля узбережжя Веніса, штат Флорида (США), приблизно за 70 миль на південь від Тампи. Про це пише The Sun.

Експерт із пошуку скам'янілостей знайшов масивний зуб вимерлого виду акул під час звичайного занурення. Дайвер розповів, що шукав зуби мегалодону з 2011 року.

"Я плавав 30 хвилин, поки не знайшов матеріал, який би виглядав добре, потім я зробив два поштовхи, і зуб дивився прямо на мене. Мій розум був як у тумані. Я був просто вражений", — сказав Настасіо.

Чоловік володіє компанією Black Gold Fossil Charter, яка займається підводним плаванням та допомагає дайверам знаходити подібні скам'янілості та інші артефакти.

Дайвер шукав зуби мегалодону з 2011 року Фото: колаж Фокус

Мегалодони були найбільшими з акул і зустрічалися по всьому світу, повідомляє Smithsonian. Вони жили приблизно від 23 до 3,6 млн років тому. Їхня довжина могла досягати 60 футів (трохи більше ніж 18 метрів), що майже втричі більше, ніж у сучасних великих білих акул.

Кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини. Вони були справжніми чудовиськами. Хижаки часто харчувалися китами, тюленями та морськими черепахами, але також могли поїдати дрібних акул та інших риб.

Вчені виявили колишні місця проживання цього виду в Панамі, Мериленді та на Канарських островах. Скам'янілості мегалодону також було знайдено на півночі Данії та на півдні Нової Зеландії.

Акули вимерли через зміни у кліматі, які обмежили кількість доступного їм видобутку. Через їхній розмір їм потрібно багато їжі.

Раніше Фокус писав, що підліток зістрибнув з корабля в воду, що "кишить акулами". Кемерона Роббінса бачили востаннє плаваючим після стрибка з круїзного лайнера "Помста Чорної Бороди". Води біля острова Атол небезпечні купання. Ймовірно, підліток побачив акулу.

Також повідомлялося, що в Атлантичному океані впіймали "Залізну акулу", яка пропливла понад 24 тис. км. Доросла біла акула важить близько 535 кг, а довжину — 3,65 метра. Її двічі відзначали фахівці морської дослідницької групи OCEARCH.