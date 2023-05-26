В Атлантичному океані спіймали "Залізну акулу", яка проплила понад 24 тис. км (фото)

Доросла велика біла акула має вагу близько 535 кг, а довжину – 3,65 метра. Її двічі помічали фахівці морської дослідницької групи OCEARCH.

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Білу акулу Ironbound ("Залізна акула"), яка проплила понад 24 тисячі кілометрів, зафіксували біля узбережжя Південної Кароліни минулого тижня. Дослідницька група OCEARCH, некомерційна морська дослідницька група, яка надає дані з відкритих джерел про міграцію акул, опублікувала маршрут руху.

Доросла велика біла акула має вагу близько 535 кг, а довжину – 3,65 метра. Її двічі помічали фахівці OCEARCH.

Вперше морську тварину помітили 3 жовтня 2019 року у водах навколо Нової Шотландії. З цього часу за нею пильною стежили, що дозволило отримати вражаючі результати стосовно тривалої дистанції. Її назвали на честь канадського острова Вест-Айронбаунд.

Як розповів Боб Х’ютер, головний науковий співробітник OCEARCH, торік наприкінці квітня Ironbound було виявлено біля берегової лінії Нью-Джерсі. На той час акулі було близько 20 років. Х'ютер зазначив, що великі білі акули в Атлантичному океані мігрують щороку, проводячи літо в північних водах поблизу Канади, а зиму аж на південь, аж до східної Мексиканської затоки.

біла акула Ironbound Фото: OCEARCH

За даними OCEARCH, відтоді як її помітили, Ironbound проплила понад 24 тисяч кілометрів. Фахівці групи фіксують рух акул за допомогою трекера, який надає запит щоразу, коли вони виходять над поверхнею океану – це зусилля, спрямоване на покращення збору даних.

маршрут руху акули Фото: OCEARCH

Нагадаємо, 19 травня на Гаваях тигрова акула атакувала рибалку. Внаслідок зіткнення з акулою чоловік не отримав жодних травм, проте на його каяку залишилися сліди від зубів хижачки. На відеозаписі можна побачити, як акула наближається до його човна зі значною швидкістю. Вона з силою стикається з каякою і на мить вчепилася в нього зубами, майже перекидаючи судно.

Також 7 квітня в Ірландії на берег викинуло 4-метрову тигрову акулу. Фахівці сподіваються, що дослідивши тіло хижака, вони зможуть зрозуміти, чому акули опинилися в британських водах і чи можуть вони залишитися тут. Малозубі тигрові акули ніколи раніше не зустрічалися в британських водах, і два випадки, що сталися так близько одна до одної географічно і за часом, викликали багато питань.