Дивом вижив: на Гаваях тигрова акула атакувала рибалку (відео)

Внаслідок зіткнення з акулою чоловік не отримав жодних травм, проте на його каяку залишилися сліди від зубів хижачки.

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У районі узбережжя Гавайських островів величезна тигрова акула атакувала човен рибалки. Хижак вчепився в судно, викликавши паніку рибалки. Відео опублікувало британське видання Sky News.

Під час своєї риболовлі на каяку біля острова Оаху, Скотт Харагучі зіткнувся із захопливою подією, яку вдалося відобразити на своїй камері GoPro. На відеозаписі можна побачити, як акула наближається до його човна зі значною швидкістю. Вона з силою стикається з каякою і на мить вчепляється в нього зубами, майже перекидаючи судно.

Проте Харагучі зміг зберегти рівновагу і відбити напад акули, відштовхнувши її ногою.

Після цього він закричав приятелю: "Тигрова акула! Тигрова акула, Ренді!"

Сам чоловік зізнався, що, лише подивившись його вдома, зрозумів, наскільки йому пощастило.

"Все сталося так швидко. Я інстинктивно витягнув ліву ногу з води, щоб уберегтися від удару, а потім відштовхнув голову акули. Якби мене попросили це повторити, навіть без акули, не думаю, що мені вистачило б гнучкості", — написав він.

Унаслідок зіткнення з акулою чоловік не отримав жодних травм, проте на його каяку залишилися сліди від зубів хижачки. Пізніше він припустив, що акула напала, оскільки прийняла його човен за тюленя, особливо з огляду на те, що він помітив одного тюленя неподалік.

"Я зрозумів, що життя коротке, і наш час на землі обмежений. Використовуйте його на повне і будьте ласкаві до людей", — сказав він в інтерв'ю телекомпанії KITV4.

Тигрові акули поширені біля узбережжя тропічних і субтропічних вод Світового океану. Ці хижі риби можуть досягати довжини до п'яти з половиною метрів і становлять значну загрозу для людей. Біля берегів Гавайських островів щорічно стається приблизно три-чотири нападів тигрових акул.

Раніше Фокус писав, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.

Також повідомлялося, що біла акула напала на пірнача в Мексиці та відкусила йому голову. Вчених зацікавив незвичайний характер цього нападу, адже ці морські хижаки рідко кусають людей.