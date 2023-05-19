Чудом выжил: на Гавайях тигровая акула атаковала рыбака (видео)

В результате столкновения с акулой мужчина не получил никаких травм, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы.

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В районе побережья Гавайских островов огромная тигровая акула атаковала лодку рыбака. Хищник вцепился в судно, вызвав панику у рыбака. Видео опубликовало британское издание Sky News.

Во время своей рыбалки на каяке около острова Оаху, Скотт Харагучи столкнулся с захватывающим событием, которое удалось запечатлеть на своей камере GoPro. На видеозаписи можно увидеть, как акула приближается к его лодке со значительной скоростью. Она с силой сталкивается с каякой и на мгновение вцепляется в него зубами, почти опрокидывая судно.

Тем не менее, Харагучи смог сохранить равновесие и отразить нападение акулы, оттолкнув ее ногой.

После этого он закричал приятелю: "Тигровая акула! Тигровая акула, Рэнди!".

Сам мужчина признался, что только посмотрев его дома, понял, насколько ему повезло.

"Все произошло так быстро. Я инстинктивно вытащил левую ногу из воды, чтобы уберечься от удара, а потом оттолкнул голову акулы. Если бы меня попросили это повторить, даже без акулы, не думаю, что мне хватило бы гибкости", — написал он.

В результате столкновения с акулой мужчина не получил никаких травм, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы. Позднее, он предположил, что акула напала, так как приняла его лодку за тюленя, особенно учитывая то, что он заметил одного тюленя неподалеку.

"Я понял, что жизнь коротка, и наше время на земле ограничено. Используйте его на полную и будьте добры к людям", — сказал он в интервью телекомпании KITV4.

Тигровые акулы распространены у побережий тропических и субтропических вод Мирового океана. Эти хищные рыбы могут достигать длины до пяти с половиной метров и представляют значительную угрозу для людей. У берегов Гавайских островов ежегодно отмечается около трех-четырех нападений тигровых акул.

Ранее Фокус писал, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.

Также сообщалось, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь эти морские хищники редко кусают людей.