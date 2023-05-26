В Атлантическом океане поймали "Железную акулу", проплывшую более 24 тыс. км (фото)

Взрослая большая белая акула весит около 535 кг, а ее длина – 3,65 метра. Ее дважды фиксировали специалисты морской исследовательской группы OCEARCH.

Related video

Белую акулу Ironbound ("Железная акула"), проплывшую более 24 тысяч километров, зафиксировали у побережья Южной Каролины на прошлой неделе. Исследовательская группа OCEARCH, некоммерческая морская исследовательская группа, предоставляющая данные из открытых источников о миграции акул, опубликовала маршрут движения.

Взрослая большая белая акула весит около 535 кг, а длина – 3,65 метра. Ее дважды подмечали специалисты OCEARCH.

Впервые морское животное было замечено 3 октября 2019 года в водах вокруг Новой Шотландии. С этого времени за ней внимательно следили, что позволило получить впечатляющие результаты относительно длительной дистанции. Ее назвали в честь канадского острова Вест-Айронбаунд.

Как рассказал Боб Хьютер, главный научный сотрудник OCEARCH, в прошлом году в конце апреля Ironbound была обнаружена у береговой линии Нью-Джерси. К тому времени акуле было около 20 лет. Хьютер отметил, что большие белые акулы в Атлантическом океане мигрируют ежегодно, проводя лето в северных водах близ Канады, а зимой на юг, вплоть до восточного Мексиканского залива.

белая акула Ironbound Фото: OCEARCH

По данным OCEARCH, с тех пор, как ее заметили, Ironbound проплыла более 24 тысяч километров. Специалисты группы фиксируют движение акул с помощью трекера, который предоставляет запрос каждый раз, когда они выходят над поверхностью океана – это усилие по улучшению сбора данных.

маршрут движения акулы Фото: OCEARCH

Напомним, 19 мая на Гавайях тигровая акула атаковала рыбалку. В результате столкновения с акулой мужчина не получил никаких травм, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы. На видеозаписи можно увидеть, как акула приближается к его лодке со значительной скоростью. Она с силой сталкивается с каякой и на мгновение вцепилась в него зубами, почти опрокидывая судно.

Также 7 апреля в Ирландии на берег выбросило 4-метровую тигровую акулу. Специалисты надеются, что, исследовав тело хищника, они смогут понять, почему акулы оказались в британских водах и могут ли они остаться здесь. Малозубые тигровые акулы никогда раньше не встречались в британских водах, и два случая, случившихся так близко друг к другу географически и по времени, вызывали многие вопросы.