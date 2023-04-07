Поможет разгадать загадку: в Ирландии на берег выбросило 4-метровою тигровую акулу (фото)

Специалисты надеются, что исследуя тело хищника они смогут понять, почему акулы оказались в британских водах и могут ли они остаться здесь.

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В выходные на пляже в Уексфорде (Ирландия) была обнаружена крупная самка малозубой тигровой акулы. Эксперты отмечают, что это тот же вид, что и акула, найденная в прошлом месяце в Хэмпшире, которая была обезглавлена. Об этом сообщает Yahoo News.

Специалисты надеются, что, изучив останки акулы из Уэксфорда, они смогут, наконец, разгадать загадку того, что случилось с экземпляром найденным в Англии.

Малозубые тигровые акулы никогда ранее не встречались в британских водах, и два случая, произошедшие так близко друг к другу географически и по времени, вызвали много вопросов.

Ирландские и британские группы ученых сейчас работают вместе, объединяя данные и ресурсы, чтобы определить, что убило акул, почему они оказались в британских водах и могут ли они остаться здесь.

Традиционно считается, что этот вид предпочитает теплые и глубокие воды, что делает британские и ирландские берега маловероятными местами для выброса. Малозубая тигровая акула классифицируется как уязвимый вид и не представляет угрозы для человека.

Малозубая тигровая акула классифицируется как уязвимый вид и не представляет угрозы для человека Фото: Yahoo.News

Доктор Дэвид Курник, руководитель лаборатории океанических хищников в ZSL, работает с командой из Ирландии над изучением совместного появления двух акул на мели.

"Однако появление второй особи в кратчайшие сроки кажется более чем просто совпадением. Это позволяет нам предположить, что эти акулы, которые чаще всего встречаются на больших глубинах, могут использовать воды Великобритании и Ирландии более охотно, чем мы думали ранее", — заявил ученый.

Дэвид Курник также сказал, что в ближайшие недели и месяцы будет тесно сотрудничать со специалистами из Ирландии, чтобы понять, что может быть причиной этих изменений. Группа исследователей надеется выяснить причину гибели обоих животных.

Ранее Фокус писал, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.

Также сообщалось, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь эти морские хищники редко кусают людей.