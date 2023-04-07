Допоможе розгадати загадку: в Ірландії на берег викинуло 4-метрову акулу тигра (фото)

Фахівці сподіваються, що досліджуючи тіло хижака, вони зможуть зрозуміти, чому акули опинилися в британських водах і чи можуть вони залишитися тут.

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У вихідні на пляжі в Уексфорді (Ірландія) було виявлено велику самку малозубої тигрової акули. Експерти зазначають, що це той самий вигляд, що й акула, знайдена минулого місяця в Хемпширі, яка була обезголовлена. Про це повідомляє Yahoo News.

Фахівці сподіваються, що вивчивши останки акули з Уексфорда, вони зможуть нарешті розгадати загадку того, що трапилося з екземпляром знайденим в Англії.

Малозубі тигрові акули ніколи раніше не зустрічалися в британських водах, і два випадки, що сталися так близько одна до одної географічно і за часом, викликали багато питань.

Ірландські та британські групи вчених зараз працюють разом, об'єднуючи дані та ресурси, щоб визначити, що вбило акул, чому вони опинилися в британських водах і чи можуть вони залишитися тут.

Традиційно вважається, що цей вид воліє теплі та глибокі води, що робить британські та ірландські береги малоймовірними місцями для викиду. Малозуба акула тигрова класифікується як вразливий вигляд і не становить загрози для людини.

Малозуба тигрова акула класифікується як уразливий вигляд і не становить загрози для людини Фото: Yahoo.News

Доктор Девід Курнік, керівник лабораторії океанічних хижаків у ZSL, працює з командою з Ірландії над вивченням спільної появи двох акул на мілині.

"Однак поява другої особини в найкоротший термін здається більш ніж просто збігом. Це дозволяє нам припустити, що ці акули, які найчастіше зустрічаються на великих глибинах, можуть використовувати води Великобританії та Ірландії більш охоче, ніж ми думали раніше", — заявив вчений.

Девід Курнік також сказав, що найближчими тижнями та місяцями буде тісно співпрацювати зі спеціалістами з Ірландії, щоб зрозуміти, що може бути причиною цих змін. Група дослідників сподівається з'ясувати причину загибелі обох тварин.

Раніше Фокус писав, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.

Також повідомлялося, що біла акула напала на пірнача в Мексиці і відкусила йому голову. Вчених зацікавив незвичайний характер цього нападу, адже ці морські хижаки рідко кусають людей.